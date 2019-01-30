Азар, уходи в «Реал»

Иначе «Челси» испортит карьеру.

Спустя полгода после назначения Сарри в «Челси» его методы, кажется, стали надоедать половине футболистов. Полтора месяца назад Виллиан как бы намекал, что Сарри заставляет игроков атаки слишком много заниматься обороной (и их это бесит). Сейчас появилась новая причина для недовольства.

Сарри vs Азар

Недавно Сарри жестко прошелся по Азару. «На данный момент он скорее индивидуалист, чем лидер. Вы очень хорошо знаете, что Эден – замечательный игрок. Но он единоличник. Он играет на инстинктах и должен стараться на поле больше», – вопил тренер. Ему ответили сразу два игрока: сам Азар и Жиру. Первый сказал, что ему все равно на критику тренера – он просто играет в свой футбол. Жиру же отметил: «Сарри заигрывает Азара на позиции девятки во вред нападающим».

Портал NorthyardAnalytics подтверждает тезис о том, что с постоянными переходами на новую позицию лидер «Челси» только деградирует. В этом сезоне:

Азар стал хуже по количеству результативных обводок (удачей завершается всего 50% финтов, в прошлом сезоне было больше 60%).

xG Азара заметно вырос в сравнении с прошлыми сезоне. Теперь этот балл равен 0,7. Но процент реализации стал, наоборот, хуже: только 21% от всех его моментов заканчиваются голом. Это худший показатель в карьере.

От игры Азара страдает и общая средняя реализация моментов «Челси»: показатель понизился с 61% до 52%.

Азар меньше бьет по воротам. В этом сезоне в среднем – 3,2. И это опять же худший показатель в карьере. Даже в «Лилле» он наносил 4,1 удар за игру.

Несмотря на то, что Азар вышел из кризиса после неудачного периода при Конте (к 23 туру этого сезона он забил 10 голов, в прошлом сезоне к этому же моменту – всего 6), Сарри все еще им недоволен. Маурицио, как и его тренерский штаб (Джанфранко Дзолла недавно тоже говорил, что Азар должен меняться), утверждает, что бельгиец сильно расслабился. В ответ на это игрок дерзит через журналистов. Кажется, ситуация закончится открытым конфликтом. И это крайне нежелательно в условиях погони команды за медалями.

«Челси» должен продать Азара

«Челси» пора ответить – «Реал» давно штурмует Лондон запросами по Азару. Они появлялись, даже когда в клубе играл Криштиану. Сейчас у Мадрида нет звезды на левом фланге атаки (с учетом травматичности Бейла и теневой роли Бензема – нет звезды в атаке в целом), и потребность в Азаре выросла еще больше.

Взглянем на ситуацию со стороны, выгодной для «Челси». Во-первых, Азару 28 лет – в таком возрасте вингеры достигают пика своей формы, дальше же начинается спад. Во-вторых, Transfermarkt подсказывает: трансферная стоимость Азара составляет 150 миллионов евро. «Челси» сможет спокойно вытрясти у «Реала» еще пару десятков миллионов, акцентируя на том, что: а) Продает лидера; б) Мадриду срочно нужен топ.

В-третьих, Сарри отмечал небольшое желание Азара приспосабливаться к его требованиям. Хотя у Сарри уже был пример безболезненного перевода с одной позиции на другую – Лоренцо Инсинье. Когда нужно, тот играл и слева, и в центре, и в нападении. При этом он стабильно забивал и благодарил тренера: «Сарри – важнейший человек в моей карьере. Именно он научил меня играть в футбол».

Все потому, что Азару же хорошо только на левом фланге полузащиты. И тут возникает вопрос: зачем тренеру лидер, который отказывается выполнять его требования, если можно продать его за неплохие деньги и купить другого топа?

Азар должен уехать из Англии

Фактор возраста играет важную роль и в жизни Азара. Ему почти 30, но за 11 лет карьеры он сыграл только за две команды. Одна из которых – «Лилль»: случайно стал чемпионом, а теперь растворился со всеми за спиной Парижа. Вторая – «Челси»: топ-клуб Англии, который до сих пор не научился стабильно бороться с европейскими грандами.

Для Азара наступило время тотальных перемен. И «Реал» – идеальный вариант для чего-то нового. Перес давно хотел Эдена и, по данным AS, после неудач в сделках по Эриксену сделал его главной целью «Реала» на летнее ТО. Плюс то же издание сообщало, что Мадрид построит игру вокруг Азара следующим летом. Учитывая пробел в схеме «Реала» на левом фланге, можно сделать вывод: это правда.

Дополнительный бонус для Азара: Перес всегда дает своим звездам огромные контракты. Поэтому от этого перехода он выиграет и в карьере, и в деньгах.

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Прошлым летом испанские СМИ обещали нам кадровую революцию в «Реале». Не произошло, и Мадрид резко вылетел из всех списков претендентов на что-нибудь золотое. В следующее окно Перес настроится на рынок максимально четко, чтобы такой провал не повторился. Азар идеально совпадает с этим настроением: он все еще один из лучших в мире, но остро нуждается в переменах.

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