«Челси» и «Бавария» ругаются из-за 18-летнего парня

Слышали про Хадсона-Одои и его стоимость?

«Челси» ищет возможность для обращения в ФИФА, чтобы пожаловаться на действия «Баварии». Англичане обижаются на интерес немцев к 18-летнему полузащитнику Хадсону-Одои. «Бавария» уже трижды общалась с лондонцами, предложив за юниора требуемые 35 миллионов фунтов. В «Челси» даже сейчас надеются, что таланта все-таки сохранят.

Самому игроку в Мюнхене пообещали десятый номер, а недавно он мистически отказался продлевать контракт и попросил клуб согласиться на предложение. «Челси» подозревает, что «Бавария» нарушает правила и общается с окружением Хадсона-Одои, чтобы на него повлиять. Время для выжидания у «Челси» все равно есть, но дальше начнет падать цена: соглашение Хадсона-Одои истекает уже летом 2020-го года.

«Бавария» не останавливается и продолжает давить. «Он очень интересный игрок, которого мы действительно хотим подписать. У него есть качества, которые подходят для нашей игры: сильный дриблинг, скорость и голевое чутье», – рассказал журналистам спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. Такое публичное заявление явно сделано для ускорения сделки. Люди из «Челси» тоже регулярно выступают в прессе в пользу того, чтобы оставить Хадсона-Одои в клубе.

Действия «Челси» прямо сейчас похожи на какую-то агонию. Для удержания Хадсона-Одои тут подключили Маркоса Алонсо и Маурицио Сарри.

«Челси» – великий клуб, а АПЛ – самая конкурентная лига в мире. Зачем ему переходить в «Баварию»?» – сказал Алонсо. Главный тренер тоже включился и резко поставил Хадсона-Одои в состав. 26 декабря он вышел в игре АПЛ с «Уотфордом», а потом сыграл в матчах двух кубковых турниров. До этого Каллума использовали только в Лиге Европы и матче за Суперкубок Англии.

После игры с «Ноттингемом», где Хадсон-Одои дважды ассистировал Морате, Сарри выдал очень неожиданные слова: «Конечно, у нас уже есть важные игроки на позициях, где он может выходить. Хотите оставить Виллиана или Педро на скамейке? Я могу играть только с двумя вингерами. Думаю, теперь начну рассматривать Хадсона-Одои на одном уровне с этими игроками».

Для понимания: Сарри просто ненавидит ротацию и будто заранее имеет план по выходу игроков на протяжении всего сезона. В его «Наполи» по предыдущему сезону десять игроков сыграли больше 30 матчей, а полузащитник Марко Рог 28 раз выходил на замену. Использовать непригодных для основы игроков Сарри может только под давлением. В «Челси» его настойчиво заставляют хотя бы временно посмотреть на Хадсона-Одои.

Болельщики «Челси» тоже любят Хадсона-Одои и признали его лучшим игроком матча против «Ноттингема».

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 6 января 2019 г.

Ситуация тронула даже Фрэнка Лэмпарда: «Переживая за «Челси», я хочу видеть его там. Это отличный клуб, фантастический клуб. Ему нужно оставаться и усердно работать, чтобы получить шансы выйти на поле».

Хадсон-Одои считается одним из главных английских юниоров и самым перспективным воспитанником «Челси». По способностям его сравнивают с Килианом Мбаппе, а на молодежном уровне англичанин выдавал разрывные матчи. В сборной Каллум выигрывал чемпионат мира среди игроков до 17 лет, а первое достижение в «Челси» установил в той самой игре с «Ноттингемом». Хадсон-Одои стал первым юниором с 2007 года, который ассистировал в двух голах за один матч. Тогда таким человеком был Скотт Синклейр, который надолго в «Челси» так и не закрепился.

За Хадсона-Одои переживают гораздо больше и просто так в «Баварию» не отпустят. Даже если из-за этого придется устроить долгое разбирательство в ФИФА, к которому движется вся ситуация.

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