От Пепа бежит молодежь.

Гвардиола отпускает игроков

Поражение «Реала» от «Сосьедада» и девять мячей «Манчестер Сити» в кубковой игре как-то затмили важный трансфер между клубами. 19-летний полузащитник Браим Диас перешел из «МС» в «Реал» за 17,3 миллиона евро, подписал контракт до 2025 года и получил зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон.

Гвардиола объяснил уход Диаса жесткими словами: «Как я уже говорил, мне не нужны игроки, которые не хотят оставаться в команде. В ситуации с Браимом мы сделали все то же, что и с Фоденом и Джейдоном. Это важные игроки, и мы сделали все возможное. Единственный, кто стался, – это Фил Фоден. Желаем Браиму всего наилучшего. «Реал» – это неплохой шаг, так что надеюсь, что он получит свой шанс и то, что не смог получить здесь».

twit text — Real Madrid C.F.(@realmadrid) 7 января 2019 г.

В деталях трансфера Диаса важны несколько важных вещей, которые нельзя игнорировать:

• Контракт Диаса с «Манчестер Сити» заканчивался летом 2019-го. «Реал» не стал ждать полгода и сильно переплатил, чтобы Диас играл за клуб уже сейчас. В Мадриде ему прописали сумму отступных в 750 миллионов евро и сразу позволили дебютировать за клуб.

• До лета 2014-го Диас занимался в юниорской команде «Малаги», где подавал мячи Иско в момент феерии клуба. Сам Браим говорит, что с детства мечтал о «Реале», но ему припоминают интервью о любви к «Барселоне». Место в родной Испании в любом случае привлекало Браима больше, чем роль запасного в «Манчестер Сити».

• Гвардиола упомянул Джейдона Санчо. Кажется, его пример мог еще больше подтолкнуть Диаса к переходу. Полтора года назад «Боруссия» купила Санчо из «Ман Сити» за 8 миллионов евро. В этом сезоне он быстро прогрессировал стал одним из лучших в команде (6 голов, 8 передач).

Санчо вообще не играл за «Ман Сити» в чемпионате, а Диас выходил в пяти матчах в среднем по 11 минут. Только на трансферах двух резервистов «Манчестер Сити» заработал больше 20 миллионов евро. Например, это в два раза превышает сумму, которую ЦСКА потратил на летнее обновление состава, но точно не добавляет авторитета клубной академии. Все это только подтверждает, что из нее почти невозможно попасть в основной состав.

Как зарабатывают на молодых?

До прихода Гвардиолы из «Ман Сити» тоже уходила молодежь, но это были единичные случаи без серьезных денег. Так в августе 2013-го «Барселона» купила Дениса Суареса всего за 1,5 миллиона евро, а в сентябре 2014 года защитник Хаус ушел в «Уиган» за 3 миллиона. С появлением Пепа «Манчестер Сити» гораздо больше получает от трансферов молодых футболистов и развивает это направление. Каждый сезон клуб делает крупную продажу минимум одного из талантов запаса.

Летом 2016-го так продали в «Удинезе» Секу Фофану за 3,5 миллиона евро. Сейчас его оценивают в 13 миллионов и приписывают возможный переход в «Милан».

В 2017-м 5 миллионов заработали на продаже в «Селтик» полузащитника Нтчама. Его очень хотел купить «РБ Лейпциг», но с немцами так и не договорились.

С июля 2018 года заработок усилился в несколько раз. Защитника Анхелиньо отдали в ПСВ за 5,5 миллионов евро, а Маффео ушел в «Штуттгарт» за 9 миллионов.

Случай с Маффео вообще выглядит показательно, потому что перед продажей он провел хороший сезон в Примере, где играл за «Жирону». «Манчестер Сити» и «Жирона» сотрудничают с 2015 года: «Сити» помогает молодежью, а «Жирона» развивает ее до необходимой трансферной цены. 44% акций «Жироны» теперь вообще принадлежат компании City Football Group, что делает клуб почти официальным дублем «Ман Сити» в Испании. Например, до лета 2019-го в «Жирону» отправлены еще три игрока – Гарсия, Луиз и Робертс. Высоки шансы, что их продадут следующим летом.

Получение опыта в аренде – важный пункт работы с молодежью от Гвардиолы, но шансов остаться в «Ман Сити» у таких игроков почти нет.

Так было везде?

В каждом клубе Гвардиола получает огромный трансферный бюджет и строит команду только на покупках. Для топ-клуба это нормально, но в философии Пепа действительно есть большой моральный изъян. Молодой игрок никогда не получит возможностей для постепенного развития. Если что-то пошло не так, Гвардиола сразу отказывается от таланта.

Есть важная история из «Баварии», где Пеп тоже был успешен. Там у него дебютировал полузащитник Джанлука Гаудино, который в сезоне-2014/15 вообще сыграл восемь матчей и выиграл Бундеслигу. Потом Гаудино легко отдали в «Санкт-Галлен», хотя публично позиционировали одним из главных талантов клубной академии. В среднем Джанлука играл чуть больше тайма, что для Пепа вообще было новшеством.

Сам Гаудино позже объяснил, что ему банально не хватило веса и физических данных, чтобы быстрее прогрессировать и выдерживать конкуренцию в «Баварии». Гвардиола отпустил его из клуба после первого взрослого сезона, хотя Джанлука занимался в клубной академии десять лет и мог получить еще один шанс. Чтобы и дальше штамповать титулы Бундеслиги, Гвардиола просто докупил нового игрока в центр поля. Внутренние резервы клуба ему для этого не нужны.

Обратный пример

У полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена тоже были предложения от других топов и все еще нет места в основе. «ПСЖ» добивался трансфера Фодена, но в декабре игрок подписал новый контракт с «Ман Сити» до 2024 года. Перед другими у Фила есть одно важное преимущество: Гвардиола хвалил его публично и все-таки больше доверял. «Фоден похож на алмаз», – выдавал Пеп, а после дебюта Фодена за клуб вообще говорил об историческом моменте для всего города. Только исключая кубковые матчи, Фил сыграл у него уже 13 встреч в АПЛ за полтора сезона, а всего у него 23 матча за клуб. Среднее время на поле составляет всего 12 минут, но Фоден точно ближе к основе, чем другие молодые игроки.

«Считаю, что принял правильное решение. У каждого свой путь, а я намерен играть за «Сити» и не хочу уходить», – рассказал Фоден сразу после трансфера Диаса. С ним Гвардиола точно провел больше работы внутри команды и вывел единичный случай. Интересно, что в момент ухода Диаса из «Манчестер Сити» количество сообщений от Фодена и в клубных сетях «Ман Сити» сильно взлетело. Он как раз забил свой первый гол на «Этихаде».

twit text — Phil Foden (@PhilFoden) 7 января 2019 г.

twit text — Manchester City (@ManCity) 6 января 2019 г.

На «Манчестер Сити» политика по талантам не сказывается хотя бы из-за финансовых возможностей, но это расстраивает болельщиков и не вписывается в общие тенденции по Европе. Например, «Реал» и «Бавария» тоже жили по таким правилам и легко отпускали молодых, а сейчас опять вводят их в состав. Потому что развитие молодых становится еще одним критерием успешности клуба.

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