Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

Гонка за чемпионство продолжается.

«Сити» так и не смог сдержать Салаха

За пару дней до игры The Sun выдал интересную теорию: на левый фланг обороны Пеп поставит Данило. Причина странного хода простая: Менди травмирован, Зинченко любит косячить, Ляпорт чаще всего располагается в центре защиты и уходит поближе к опорной зоне. Данило, который еще в «Реале» подстраховывал в защите и на левом, и на правом флангах, казался идеальным кандидатом на позицию.

Гвардиола же удивил всех и выпустил играть слева Ляпорта (в конце второго тайма вместе него вышел Кайл Уокер). Правда, это не особо помогло Манчестеру. Ни он, ни подстраховывающий Компани не сдержали Салаха. За первую половину игры Салах сделал 7 забеганий забеганий, 5 из которых были успешными (то есть, он добежал до ворот Эдерсона). Показательный эпизод неудержимости полузащитника: в моменте, когда мяч почти пересек линию ворот «Сити», Салаха никто не страховал, но он почему-то пробежал мимо и не добил.

Пеп до конца не смог сдержать Салаха, зато достаточно хорошо лишал его пространства. Во втором тайме «Сити» классно прессинговали правый фланг «Ливерпуля», но позволили ему создать один опасный момент. Салах убежал в центральную зону и чуть не забил на 84-й минуте.

Агуэро – топ

В этом матче Серхио Агуэро забил гол, и ему покорились пара достижений достижений.

Во-первых, он забил «Ливерпулю» в седьмом домашнем матче подряд (по этому показателю Кун стал первым футболистом в истории АПЛ).

Во-вторых, Агуэро забил 250-й гол в карьере: 153 мяча он забил в Премьер-лиге, 74 – в Ла Лиге, 23 – в чемпионате Аргентине. Правда, если бы не шикарный сейв Алисона в самом конце матча, Агуэро мог бы забил и 251-й гол.

В-третьих, Агуэро забил 37 голов в ворота команд из топ-6 АПЛ. Это больше, чем у любого игрока в истории Премьер-лиги.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 3 января 2019 г.

«Сити» грамотно прессинговал соперника

По ходу сезона Гвардиола неоднократно отмечал, что ключевым приемом в борьбе с топовыми командами АПЛ будет жесточайший прессинг. В матче с «Ливерпулем» эта теория подтвердила свою правильность.

«Сити» зажимал соперника, часто защитники «Ливерпуля» не могли вынести мяч вперед и смещались к своим воротам из-за того, что соперник плотно опекал их. К примеру, очень часто Гвардиола атаковал без мяча сразу четырьмя футболистами.

Ловрен – главный неудачник матча

«Сити» забили дважды, и в обоих эпизодах накосячил Ловрен.

В моменте с голом Агуэро защитник почему-то не пошел первым на передачу с фланга от Бернарду Силвы и позволил Агуэро обработать мяч. Как результат: Кун сильнейшим ударом с острого угла запульнул мяч мимо Алисона.

В эпизоде со вторым мячом «Манчестер Сити» Ловрен позволил сломаться линии защиты «Ливерпуля». Вообще-то сначала не разобрались, что делать с убегающим Стерлингом, Фабиньо и Робертсон. Проблема Ловрена заключалась в том, что он просто не стал прессинговать Стерлинга и смотрел на то, как полузащитник отдает голевую передачу на Сане.

Вратари сыграли ключевую роль в этом матче

Алисон спас «Ливерпуль» в нескольких очень опасных эпизодах. Первый – когда Стерлинг организовал контратаку и выкатил мяч на Агуэро. Второй – когда Бернарду бил практически в упор – кипер распластался, но не дал мячу пересечь линию.

Эдерсон же шикарно сыграл в моменте, когда к воротам «Сити» во втором тайме выбежал Салах. Кроме того, он грамотно играл в самом конце матча, когда «Ливерпуль» начал забрасывать мяч в чужую штрафную.

twit text — COPA90 (@COPA90) 3 января 2019 г.

Нельзя сказать, кто станет чемпионом

Трудно сказать, что было бы, если бы «Ливерпуль» увез со стадиона «Этихад» хотя бы ничью или вовсе победил. «Сити» обыграл команду Клоппа (2:1), и это поражение стало первым для «Ливерпуля» в этом сезоне Премьер-лиге.

Результат был бы другим, если бы мяч после чудовищного привоза Ляпорта и Эдерсона пересек линию ворот «Манчестера» – для этого ему нужно было бы пролететь лишние 1,12 сантиметра. Матч мог бы завершиться игаче, если бы не косячил Ловрен, «Ливерпуль» не терял мяч возле своей штрафной и не позволял «Сити» создавать быстрые и дерзкие атаки. Но Гвардиола победил. Теперь отставание «Сити» от «Ливерпуля» составляет всего четыре очка, а до конца сезона остается целых пять месяцев.

«Ливерпуль» в конце февраля ждет сложнейший отрезок календаря («Бавария», «МЮ», «Эвертон», «Уотфорд»). «Манчестер Сити» приблизительно в это же время сыграет с «Арсеналом», «Челси», «Шальке» (дважды) и «Вест Хэмом». То есть, после этого отрезка сезона положение в турнирной таблице АПЛ может быть абсолютно любым.

Гонка за чемпионство в Премьер-лиге продолжается. Этим и прекрасен чемпионат Англии.

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