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    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 22:20
    Их никто не остановит.

    Пока идущий вторым «Тоттенхэм» проигрывал «Вулверхэмптону» (1:3), Юрген Клопп приготовил очередной безумный план на игру «Ливерпуля». Точнее он просто скопировал состав с победного матча против «Ньюкасла» (4:0), заменив Хендерсона на Фабиньо. Кажется, даже одна эта перестановка убила все перспективы «Арсенала». «Ливерпуль» пропустил первым, но четырьмя мячами размазал соперника еще в первом тайме. Эмери уже привычно провалил стартовый отрезок, но в перерыве тоже ничего не придумал. «Ливерпуль» победил без вопросов и закрепился на первом месте.

    Ниже – главное, что нужно знать о лидирующем в АПЛ «Ливерпуле» прямо сейчас:

    • Роберто Фирмино оформил дубль уже в первом тайме матча с «Арсеналом». На это ему потребовалось всего 90 секунд. Во втором тайме нападающий реализовал пенальти, а всего у Фирмино уже восемь голов в ворота «Арсенала». Больше бразильца забивал лишь легендарный Робби Фаулер (9). Для Садьо Мане «Арсенал» тоже стал любимым соперником: сенегалец забил ему уже четыре гола за «Ливерпуль» – больше, чем любой другой команде.

    • «Арсенал» в четвертый раз пропустил четыре гола за тайм. Интересно, что в матчах с «Ливерпулем» это происходило дважды, а еще по разу было в играх с «Челси» и «МЮ». Тут «Ливерпуль» повторил первый тайм матча февраля 2014-го, когда четыре мяча в ворота «Арсенала» влетели уже к 20-й минуте: дубль Шкртела, Стерлинг и Старридж.

    • Салах – отдельный герой. Он реализовал пенальти и ассистировал Мане в моменте с голом. Забивать и отдавать голевой пас в одном матче у египтянина получилось в десятый раз с начала предыдущего сезона. Только Неймар среди игроков топ-5 лиг больше раз показывал такую же статистику (11). У Салаха это выходит уже в трех играх подряд.

    Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории Премьер-лиги. В нем забито уже 155 голов. Хет-трик Роберто Фирмино стал шестым для матчей «Ливерпуля» и «Арсенала». И это тоже лучший результат в истории.

    • На текущий момент «Ливерпуль» опережает преследователей на девять очков. Только «Манчестер Сити» завтра может сократить отставание до семи, но для этого еще надо обыграть в гостях взбодрившийся «Саутгемптон». Почти точно «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют в следующем туре именно матч лидеров, но очковая разница дает команде Клоппа очень важное преимущество. В ближайшее время команду точно никто не догонит.

    Данные взяты с порталов Opta и Squawka.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ливерпуль», официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +515

      тщмек 19 2 минуты назад

      Судя по голосованию, Ман Сити все же догонит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Мудакам 12 минут назад

      Ливер заслужил чемпионство, хоть и с немцем-тренером

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      21082014 21 минуту назад

      рано еще об этом..но журналистам необходимы громкие заголовки.

      0
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      Рейтинг: +6699

      DeStar 24 минуты назад

      даа..сильно.

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