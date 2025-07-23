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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Роберто Фирмино
€ 4 млн
Роберто Фирмино
Аль-Садд
2 сентября 1991 (35), Масейо
#9 | Нападающий
181 см | 76 кг
Бразилия
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Публикации
Фото
Фирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
2025.07.23 22:12
Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо
2025.07.13 16:30
«Реал» может подписать экс-форварда «Ливерпуля»
2025.06.06 21:26
Рафинья стал рекордсменом Лиги чемпионов
2025.04.10 01:20
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
2025.03.06 01:20
Фирмино исключили из заявки саудовского клуба
2025.02.08 14:50
Фото
Экс-нападающий сборной Бразилии стал пастором в 32 года
2024.07.04 08:24
1
Ван Дейк назвал лучших партнеров по «Ливерпулю»
2024.04.06 12:46
«Челси» может арендовать Бензема или Фирмино
2024.01.15 17:52
3
Три звездных игрока спустя полгода хотят покинуть Саудовскую Аравию
2024.01.09 09:15
3
Фирмино близок к уходу из «Аль-Ахли» – он провел полгода в саудовском клубе
2023.12.30 13:46
Российские арбитры отсудили матч чемпионата Саудовской Аравии с участием Мареза и Фирмино
2023.12.10 01:20
2
Отец Фирмино умер на отдыхе в Дубае
2023.11.20 10:34
1
Видео
Фирмино сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли», у Мареза ассист
2023.08.11 23:07
1
Фото
Фирмино стал футболистом «Аль-Ахли»
2023.07.05 00:42
3
Фирмино нашел новый клуб после ухода из «Ливерпуля»: осталось пройти медосмотр
2023.06.30 07:47
Фирмино получил предложение из Саудовской Аравии
2023.06.26 10:10
«Реал» может усилиться нападающим сборной Бразилии
2023.05.29 08:30
2
Фото
Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона
2023.05.20 19:57
4
АПЛ. «МЮ» победил «Борнмут» (1:0), Фирмино спас «Ливерпуль» в матче с «Астон Виллой» (1:1)
2023.05.20 19:05
3
Фото
«Ливерпуль» объявил об уходе четырех игроков – все они побеждали с клубом в ЛЧ
2023.05.17 19:31
1
Форвард «Ливерпуля» предложил свою кандидатуру «Барселоне»: каталонцы отказали
2023.04.25 23:49
«Барселона» выбирает между четырьмя нападающими
2023.04.24 20:43
3
«Барселона» хочет подписать нападающего «Ливерпуля»
2023.04.21 18:30
5
«Интер» рассмотрит четырех нападающих на замену Лукаку
2023.04.17 12:30
Фирмино может оказаться в клубе Серии А
2023.03.29 22:39
Клопп ответил, удивило ли его решение Фирмино покинуть «Ливерпуль»
2023.03.10 16:16
Агент Фирмино подтвердил летний уход бразильца из «Ливерпуля»
2023.03.04 09:23
Фирмино сказал Клоппу, что уйдет из «Ливерпуля»
2023.03.03 14:58
В «Ливерпуле» определились с будущим Фирмино и Кейта
2023.02.07 17:57
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