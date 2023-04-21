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    «Барселона» хочет подписать нападающего «Ливерпуля»

    «Барселона» нашла усиление атаки в «Ливерпуле».

    Цель каталонского клуба – бесплатно подписать форварда Роберто Фирмино.

    Бразилец летом станет свободным агентом и сможет сменить команду без выплаты компенсации.

    На 31-летнего футболиста также претендуют «Реал», «Интер» и клубы из Саудовской Аравии.

    • В этом сезоне Фирмино забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14457

      Skull_Boy 29 минут назад

      Господи Барса подписывает лавочный хлам, а потом удивляется почему в группе ЛЧ не могут никого обыграть

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      Рейтинг: +17463

      Garrincha58 47 минут назад

      я бы этого Ф.... не посоветовал даже Спартаку

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