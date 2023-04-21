«Барселона» хочет подписать нападающего «Ливерпуля»

«Барселона» нашла усиление атаки в «Ливерпуле».

Цель каталонского клуба – бесплатно подписать форварда Роберто Фирмино.

Бразилец летом станет свободным агентом и сможет сменить команду без выплаты компенсации.

На 31-летнего футболиста также претендуют «Реал», «Интер» и клубы из Саудовской Аравии.