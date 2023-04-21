«Барселона» хочет подписать нападающего «Ливерпуля»

Господи Барса подписывает лавочный хлам, а потом удивляется почему в группе ЛЧ не могут никого обыграть
«Барселона» нашла усиление атаки в «Ливерпуле».
Цель каталонского клуба – бесплатно подписать форварда Роберто Фирмино.
Бразилец летом станет свободным агентом и сможет сменить команду без выплаты компенсации.
На 31-летнего футболиста также претендуют «Реал», «Интер» и клубы из Саудовской Аравии.
- В этом сезоне Фирмино забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.