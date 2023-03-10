Клопп ответил, удивило ли его решение Фирмино покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что нападающий Роберто Фирмино уйдет из команды по окончании сезона.

Бразилец решил летом 2023 года сменить клуб на правах свободного агента.

«Да, он сказал мне. Удивлен ли я? Немного, но эта новость не застала меня врасплох. На самом деле это нормально.

Было всего два варианта, и это один из них. Я уважаю решение Бобби», – заявил Клопп.

31-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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