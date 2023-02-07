В «Ливерпуле» определились с будущим Фирмино и Кейта

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Прояснилось будущее в «Ливерпуле» нападающего Роберто Фирмино и полузащитника Наби Кейта.
Как сообщает Фабрицио Романо, клуб собирается продлить контракт с бразильцем по инициативе главного тренера Юргена Клоппа. Вероятно, это будет краткосрочное соглашение.
Гвинейский хавбек, в свою очередь, уйдет из команды. По информации Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» не планирует продолжать с ним сотрудничество. Кейта летом станет свободным агентом в связи с истечением срока договора.
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