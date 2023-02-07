Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Ливерпуле» определились с будущим Фирмино и Кейта

    Прояснилось будущее в «Ливерпуле» нападающего Роберто Фирмино и полузащитника Наби Кейта.

    Как сообщает Фабрицио Романо, клуб собирается продлить контракт с бразильцем по инициативе главного тренера Юргена Клоппа. Вероятно, это будет краткосрочное соглашение.

    Гвинейский хавбек, в свою очередь, уйдет из команды. По информации Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» не планирует продолжать с ним сотрудничество. Кейта летом станет свободным агентом в связи с истечением срока договора.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    3 топ-клуба Европы претендуют на Коло Муани. «Айнтрахт» потребует за него 100 миллионов
    «Я теперь чемпион АПЛ?». Лейва отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити»
    В «Ливерпуле» определились с будущим Клоппа 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      hyfdrr 23 минуты назад

      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11