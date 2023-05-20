Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино провел последний матч на «Энфилде». Он забил в игре 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1), принеся команде ничью.

Бобби признали лучшим игроком матча.

Законен восьмилетний путь бразильца в «Ливерпуле». Вот какие кадры появляются со стадиона в последние минуты.

Также с «Энфилдом» попрощался Джеймс Милнер. У него тоже истекает контракт. Скорее всего, он окажется в «Брайтоне».

С «Ливерпулем» Фирмино брал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, клубный ЧМ.

Всего бразилец провел за команду 361 матч, забил 110 голов, сделал 79 ассистов.

Один из вариантов продолжения карьеры 31-летнего форварда – «Рома».

Фото, скриншоты телеграм-канала Григория Телингатера, «Раздевалка», твиттер B/R Football, ESPN, Бена Джейкобса, Foot Direct