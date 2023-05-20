Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино провел последний матч на «Энфилде». Он забил в игре 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1), принеся команде ничью.
Бобби признали лучшим игроком матча.
Законен восьмилетний путь бразильца в «Ливерпуле». Вот какие кадры появляются со стадиона в последние минуты.
Также с «Энфилдом» попрощался Джеймс Милнер. У него тоже истекает контракт. Скорее всего, он окажется в «Брайтоне».
- С «Ливерпулем» Фирмино брал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, клубный ЧМ.
- Всего бразилец провел за команду 361 матч, забил 110 голов, сделал 79 ассистов.
- Один из вариантов продолжения карьеры 31-летнего форварда – «Рома».
Фото, скриншоты телеграм-канала Григория Телингатера, «Раздевалка», твиттер B/R Football, ESPN, Бена Джейкобса, Foot Direct
Источник: «Бомбардир»