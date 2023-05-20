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    • Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона

    Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино провел последний матч на «Энфилде». Он забил в игре 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1), принеся команде ничью.

    Бобби признали лучшим игроком матча.

    Законен восьмилетний путь бразильца в «Ливерпуле». Вот какие кадры появляются со стадиона в последние минуты.

    Также с «Энфилдом» попрощался Джеймс Милнер. У него тоже истекает контракт. Скорее всего, он окажется в «Брайтоне».

    • С «Ливерпулем» Фирмино брал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, клубный ЧМ.
    • Всего бразилец провел за команду 361 матч, забил 110 голов, сделал 79 ассистов.
    • Один из вариантов продолжения карьеры 31-летнего форварда – «Рома».

    Фото, скриншоты телеграм-канала Григория Телингатера, «Раздевалка», твиттер B/R Football, ESPN, Бена Джейкобса, Foot Direct

    Источник: «Бомбардир»

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