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    • Три звездных игрока спустя полгода хотят покинуть Саудовскую Аравию

    Три звездных игрока спустя полгода хотят покинуть Саудовскую Аравию

    Нападающие Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Роберто Фирмино («Аль-Ахли») и полузащитник Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») хотят прекратить выступления за клубы из Саудовской Аравии. По данным Fichajes.net, игроки недовольны жаркой и влажной погодой, низкой посещаемостью матчей и проблемами на поле.

    • Все игроки перешли в саудовские клубы в прошлом году и заключили контракты, рассчитанные до 2026 года.
    • 36-летний Бензема провел за «Аль-Иттихад» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 передач, у 32-летнего Фирмино 19 игр, 3 забитых мяча и 3 результативных паса за «Аль-Ахли», у 33-летнего Хендерсона 19 встреч и 5 ассистов в составе «Аль-Иттифака».

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    Источник: Fichajes.net

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    09.01.2024 09:15
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    Комментарии (3)
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    k611
    1704788288
    Влажной погодой, удивили. Там вокруг пустыни и воздух сухой.
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    zigbert
    1704802843
    Наверняка у всех хорошие контракты, можно и потерпеть. Все лучше чем играть в морозы и купаться в снегу.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1704808038
    Надо Бенза подписывать. а то ппц как нужен нападающий
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