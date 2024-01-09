Три звездных игрока спустя полгода хотят покинуть Саудовскую Аравию

Нападающие Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Роберто Фирмино («Аль-Ахли») и полузащитник Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») хотят прекратить выступления за клубы из Саудовской Аравии. По данным Fichajes.net, игроки недовольны жаркой и влажной погодой, низкой посещаемостью матчей и проблемами на поле.

Все игроки перешли в саудовские клубы в прошлом году и заключили контракты, рассчитанные до 2026 года.

36-летний Бензема провел за «Аль-Иттихад» 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 передач, у 32-летнего Фирмино 19 игр, 3 забитых мяча и 3 результативных паса за «Аль-Ахли», у 33-летнего Хендерсона 19 встреч и 5 ассистов в составе «Аль-Иттифака».

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