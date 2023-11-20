Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Отец Фирмино умер на отдыхе в Дубае

    Отец нападающего «Аль-Ахли» Роберто Фирмино скоропостижно скончался от инфаркта в субботу.

    Это произошло во время семейного отдыха в Дубае.

    Незадолго до смерти отца Фирмино жена футболиста опубликовала общую фотографию семьи, сделанную в парке развлечений.

    • Фирмино известен по выступлениям за «Ливерпуль», а также играл за «Хоффенхайм» и «Фигейренсе».
    • В составе сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки в 2019 году и стал серебряным призером в 2021-м.
    • Отцу Фирмино было 62 года.

    Новости по теме
    17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду
    Джеррард назвал лучшего футболиста в истории 5
    Клуб Бензема и Канте объявил имя нового главного тренера
    Источник: UOL

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1682

      k611 22 минуты назад

      Соболезнования игроку.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+