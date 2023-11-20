Отец Фирмино умер на отдыхе в Дубае

Соболезнования игроку.
Отец нападающего «Аль-Ахли» Роберто Фирмино скоропостижно скончался от инфаркта в субботу.
Это произошло во время семейного отдыха в Дубае.
Незадолго до смерти отца Фирмино жена футболиста опубликовала общую фотографию семьи, сделанную в парке развлечений.
- Фирмино известен по выступлениям за «Ливерпуль», а также играл за «Хоффенхайм» и «Фигейренсе».
- В составе сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки в 2019 году и стал серебряным призером в 2021-м.
- Отцу Фирмино было 62 года.