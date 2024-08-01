Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 в 5 городах на 16 стадионах

Потенциальный организатор чемпионата мира-2034 Саудовская Аравия хочет провести турнир в 5 городах, сообщил журналист Тарик Паня со ссылкой на опубликованную книгу заявки потенциальных организаторов турнира.

В Эр-Рияде планируется задействовать 8 стадионов, в Джидде – 5, по 1 – в Эль-Хубаре, Абхе и строящемся городе Неом, где планируется создать стадион в центре Линии – мегаздания с зеркальными стенами длиной 170 км, шириной 200 м и высотой 500 м.