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  • Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 в 5 городах на 16 стадионах

Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 в 5 городах на 16 стадионах

1 августа 2024, 09:25
2

Потенциальный организатор чемпионата мира-2034 Саудовская Аравия хочет провести турнир в 5 городах, сообщил журналист Тарик Паня со ссылкой на опубликованную книгу заявки потенциальных организаторов турнира.

В Эр-Рияде планируется задействовать 8 стадионов, в Джидде – 5, по 1 – в Эль-Хубаре, Абхе и строящемся городе Неом, где планируется создать стадион в центре Линии – мегаздания с зеркальными стенами длиной 170 км, шириной 200 м и высотой 500 м.

  • Саудовская Аравия является единственным кандидатом на проведение ЧМ-2034.
  • Это будет третий ЧМ с 48 командами-участницами.

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Источник: страница Тарика Пани в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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mutabor0992
1722500981
Да нунаХ!Катара хватило.В очко такие мундиали!
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