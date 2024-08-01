Неймар – о травме: «Бывают дни, когда хочется все бросить»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пожаловался на сложный процесс восстановления после травмы.

«После этой травмы бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Сложно пройти через все это.

Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего! Бог – моя сила и моя крепость. Мы будем бороться каждый день», – сказал 32-летний бразилец.

Неймар порвал кресты и мениск в октябре прошлого года.

Это произошло во время матча между сборными Бразилии и Уругвая (0:2).

До травмы форвард провел за «Аль-Хиляль» всего 3 матча.

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