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Шунин ведет переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

30 июля 2024, 13:47
2

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин может оказаться в одном из саудовских клубов.

С 37-летним российским футболистом, получившим статус свободного агента, ведут переговоры два клуба.

Это неназванная команда из Эр-Рияда и «Аль-Оруба», поднявшаяся в высший дивизион Саудовской Аравии.

Сам Шунин готов к такому варианту продолжения карьеры, но учитывает задачи будущего клуба на сезон.

  • Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.
  • С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
  • Голкипер находился в системе столичного клуба с 1994 года.

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Источник: «Чемпионат»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Шунин Антон
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1722337135
Пока Шунин "учитывает задачи на сезон" арабы передумают.
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zigbert
1722342934
А ведь Шунин мог бы поиграть ещё в Динамо пусть и не первым номером.
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