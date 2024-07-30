Шунин ведет переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин может оказаться в одном из саудовских клубов.
С 37-летним российским футболистом, получившим статус свободного агента, ведут переговоры два клуба.
Это неназванная команда из Эр-Рияда и «Аль-Оруба», поднявшаяся в высший дивизион Саудовской Аравии.
Сам Шунин готов к такому варианту продолжения карьеры, но учитывает задачи будущего клуба на сезон.
- Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.
- С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
- Голкипер находился в системе столичного клуба с 1994 года.
Источник: «Чемпионат»