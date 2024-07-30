Шунин ведет переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин может оказаться в одном из саудовских клубов.

С 37-летним российским футболистом, получившим статус свободного агента, ведут переговоры два клуба.

Это неназванная команда из Эр-Рияда и «Аль-Оруба», поднявшаяся в высший дивизион Саудовской Аравии.

Сам Шунин готов к такому варианту продолжения карьеры, но учитывает задачи будущего клуба на сезон.