Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти

Антон Шунин высказался о ситуации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

26-летний россиянин проводит в Париже второй сезон.

Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.

В финале Межконтинентального кубка голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

– Какое мнение об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка?

– Сам матч я не видел. У «ПСЖ» несколько вратарей в основном составе – Матвей получил шанс в финале Межконтинентального Кубка и воспользовался им, помог команде завоевать очередной трофей в этом году.

Видно, что он прибавляет, показывает очень уверенную игру. Готов бороться и конкурировать с лучшими вратарями Европы.

Когда мы виделись в Москве в октябре, то не обсуждали его ситуацию в команде. Но я уверен, что он растет как футболист, в том числе ментально.

Первое время в «ПСЖ» ему было непросто – он приехал в команду с футболистами высочайшего уровня и другими скоростями. Нужно было время на адаптацию – сейчас он как будто ее прошел.

– Достоин ли Матвей сейчас быть первым номером?

– В спорте ты постоянно проходишь новые испытания. Так было в моей карьере, да и у всех, наверное. Матвей шел шаг за шагом: основа «Краснодара», сборная, потом появилась возможность играть в одном из лучших клубов мира.

Сначала выходил в кубковых матчах, конкурировал с Доннаруммой, постепенно стал получать больше игрового времени. После ухода итальянца – конкуренция с Шевалье.

Сейчас травма – это новое испытание, но и еще одна возможность вернуться и проявить себя, сделать следующий шаг в карьере.

Когда Матвей выходит на поле и выручает, помогает «ПСЖ» побеждать, он чувствует еще большую уверенность, а тренерский штаб и руководители видят, что на него можно рассчитывать.

Все, что происходит, абсолютно логично. Матвею дают шанс – он им пользуется. Сафонов – талантливый футболист. Если он и дальше будет справляться с этими испытаниями, у него будет шанс стать основным вратарем в одной из лучших команд мира.