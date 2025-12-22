Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти

Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти

Сегодня, 15:27

Антон Шунин высказался о ситуации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

  • 26-летний россиянин проводит в Париже второй сезон.
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
  • В финале Межконтинентального кубка голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.

– Какое мнение об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка?

– Сам матч я не видел. У «ПСЖ» несколько вратарей в основном составе – Матвей получил шанс в финале Межконтинентального Кубка и воспользовался им, помог команде завоевать очередной трофей в этом году.

Видно, что он прибавляет, показывает очень уверенную игру. Готов бороться и конкурировать с лучшими вратарями Европы.

Когда мы виделись в Москве в октябре, то не обсуждали его ситуацию в команде. Но я уверен, что он растет как футболист, в том числе ментально.

Первое время в «ПСЖ» ему было непросто – он приехал в команду с футболистами высочайшего уровня и другими скоростями. Нужно было время на адаптацию – сейчас он как будто ее прошел.

– Достоин ли Матвей сейчас быть первым номером?

– В спорте ты постоянно проходишь новые испытания. Так было в моей карьере, да и у всех, наверное. Матвей шел шаг за шагом: основа «Краснодара», сборная, потом появилась возможность играть в одном из лучших клубов мира.

Сначала выходил в кубковых матчах, конкурировал с Доннаруммой, постепенно стал получать больше игрового времени. После ухода итальянца – конкуренция с Шевалье.

Сейчас травма – это новое испытание, но и еще одна возможность вернуться и проявить себя, сделать следующий шаг в карьере.

Когда Матвей выходит на поле и выручает, помогает «ПСЖ» побеждать, он чувствует еще большую уверенность, а тренерский штаб и руководители видят, что на него можно рассчитывать.

Все, что происходит, абсолютно логично. Матвею дают шанс – он им пользуется. Сафонов – талантливый футболист. Если он и дальше будет справляться с этими испытаниями, у него будет шанс стать основным вратарем в одной из лучших команд мира.

Еще по теме:
«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо» 1
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ 1
Шунин может получить работу в клубе РПЛ – это не «Динамо» 1
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Межконтинентальный кубок ПСЖ Шунин Антон Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В России футболист играл под препаратами от лудомании
16:29
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
16:16
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
2
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
1
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
4
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
14:28
1
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»
14:14
Кейн установил рекорд Бундеслиги
13:50
1
Все новости
Все новости
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
15:27
Бубнов дал совет Сафонову
10:24
1
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
Вчера, 19:07
1
Назван самый популярный клуб по поисковым запросам в 2025 году
Вчера, 17:08
4
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
Вчера, 13:58
8
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
20 декабря
4
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
20 декабря
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
20 декабря
3
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
5
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
7
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова
19 декабря
3
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
18 декабря
22
Названа команда, которую возглавит Зидан
18 декабря
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
18 декабря
10
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
18 декабря
1
ФотоГлавная спортивная газета Франции поместила Сафонова на обложку
18 декабря
3
ВидеоВо Франции поразились уровнем французского у Сафонова
17 декабря
3
Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»
17 декабря
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
16 декабря
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
16 декабря
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
2
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
16 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 