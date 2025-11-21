Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ

Экс-капитан «Динамо» Антон Шунин постажировался в спортивном отделе «Балтики» после обучения в РФС по программе «Спортивный менеджмент».
– Как появился вариант со стажировкой в «Балтике»? Чем он вас заинтересовал?
– После обучения в академии РФС появилась возможность приехать в Калининград на стажировку в «Балтику». Посчитал, что это отличный вариант – мне нужно практиковаться и применять свои знания в футбольном клубе.
Мы пообщались с генеральным директором Равилем Измайловым, спортивным директором Арменом Маргаряном. Они провели экскурсию по всем объектам – офис, стадион, академия, рассказали, как работает селекционная служба.
С начала сезона «Балтика» показывает хороший футбол и результат – наверное, даже вопреки. Есть аспекты, в которых клубу нужно добавлять.
– Расскажите подробнее о стажировке. Чему научились, что смогло удивить?
– «Балтика» только в этом сезоне вышла в Премьер-лигу. У клуба очень хороший стадион, прекрасные болельщики, симпатичный matchday. Руководство много делает для развития клуба, но есть куда расти.
Это касается и взаимодействия с медиа, и мерчендайзинга, и других аспектов. Мы пообщались и по поводу инфраструктуры. У команды одно футбольное поле, на котором она тренируется. Оно находится в часе езды от города – для Калининграда это достаточно большое расстояние.
Нет базы, где можно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к матчам – сборы проводятся в Новогорске.
– Разница с «Динамо» ощущается?
– У клубов совершенно разные бюджеты. Я провел в «Динамо» 17 лет и вижу разницу. Сейчас «Динамо» активно развивается во многих направлениях. Я не говорю про результаты в этом сезоне – речь о стратегии.
Много сил и средств направляется на маркетинг, PR, мерчендайзинг. Организация matchday тоже играет большую роль – людям приятно приходить на стадион, где есть теплый контур. Там можно погреться, выпить чашечку кофе, а детям поиграть с аниматорами.
У «Балтики» большой потенциал для развития. Есть ключевой спонсор «Ростех» – при стабильном финансировании стратегию реализовать легче. Интересно было оказаться внутри клуба и понять, как я могу способствовать его развитию.
- Шунин всю карьеру провел в «Динамо».
- В 2024 году с ним не продлили контракт.