Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ

Сегодня, 17:51

Экс-капитан «Динамо» Антон Шунин постажировался в спортивном отделе «Балтики» после обучения в РФС по программе «Спортивный менеджмент».

– Как появился вариант со стажировкой в «Балтике»? Чем он вас заинтересовал?

– После обучения в академии РФС появилась возможность приехать в Калининград на стажировку в «Балтику». Посчитал, что это отличный вариант – мне нужно практиковаться и применять свои знания в футбольном клубе.

Мы пообщались с генеральным директором Равилем Измайловым, спортивным директором Арменом Маргаряном. Они провели экскурсию по всем объектам – офис, стадион, академия, рассказали, как работает селекционная служба.

С начала сезона «Балтика» показывает хороший футбол и результат – наверное, даже вопреки. Есть аспекты, в которых клубу нужно добавлять.

– Расскажите подробнее о стажировке. Чему научились, что смогло удивить?

– «Балтика» только в этом сезоне вышла в Премьер-лигу. У клуба очень хороший стадион, прекрасные болельщики, симпатичный matchday. Руководство много делает для развития клуба, но есть куда расти.

Это касается и взаимодействия с медиа, и мерчендайзинга, и других аспектов. Мы пообщались и по поводу инфраструктуры. У команды одно футбольное поле, на котором она тренируется. Оно находится в часе езды от города – для Калининграда это достаточно большое расстояние.

Нет базы, где можно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к матчам – сборы проводятся в Новогорске.

– Разница с «Динамо» ощущается?

– У клубов совершенно разные бюджеты. Я провел в «Динамо» 17 лет и вижу разницу. Сейчас «Динамо» активно развивается во многих направлениях. Я не говорю про результаты в этом сезоне – речь о стратегии.

Много сил и средств направляется на маркетинг, PR, мерчендайзинг. Организация matchday тоже играет большую роль – людям приятно приходить на стадион, где есть теплый контур. Там можно погреться, выпить чашечку кофе, а детям поиграть с аниматорами.

У «Балтики» большой потенциал для развития. Есть ключевой спонсор «Ростех» – при стабильном финансировании стратегию реализовать легче. Интересно было оказаться внутри клуба и понять, как я могу способствовать его развитию.

  • Шунин всю карьеру провел в «Динамо».
  • В 2024 году с ним не продлили контракт.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Шунин Антон
