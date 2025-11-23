«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Динамо».

Московская команда ранее уволила Валерия Карпина. Команду временно возглавил Ролан Гусев.

– Кого считаете идеальным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»?

– Руководителям виднее. Возможно, они уже ведут переговоры. Из тех, с кем работал я, уверен, что у Черчесова могло бы получиться. Один раз уже получилось – он ушел не по причине того, что «Динамо» плохо выступало. Наоборот, мы играли классно, уверенно смотрелись в еврокубках. Черчесов пришел в «Ахмат» и в первой же игре победил «Зенит». Не проигрывал семь матчей подряд. Я бы выделил его как одного из кандидатов. Профессионал, чемпион – и как футболист, и как тренер.

– Какие теперь шансы на успешный сезон для «Динамо»?

– Очевидно, что сейчас гораздо тяжелее бороться за высокие места, чем в начале сезона. При этом есть Кубок, успешно сыграли против «Зенита». Когда что-то не получается, ближайшая игра – самая важная. Нужно к ней подготовиться, победить и так двигаться дальше. Тогда остаются шансы все-таки побороться за тройку.

Еще важно разобраться, почему так произошло – не бывает один тренер виноват. Есть его штаб, футболисты, руководство – нужно все проанализировать и понять причину.