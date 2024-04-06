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    Ван Дейк назвал лучших партнеров по «Ливерпулю»

    Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил, чья игра из бывших и действующих одноклубников ему нравилась больше всего.

    «Не хочу умалять заслуги других футболистов, но позвольте мне сказать про игроков, которые уже покинули клуб.

    Роберто Фирмино был важной фигурой в том успехе, которого мы добились за последние годы. Он связывал между собой двух других мастеров.

    А сейчас я играю с другими потрясающими футболистами: Мохамедом Салахом, Алиссоном Беккером. Также не забуду и про Жоэля Матипа», – сказал ван Дейк.

    • Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год.
    • Его статистика: 362 матча, 111 голов, 79 ассистов.
    • Прошлым летом он перешел в саудовский «Аль-Ахли».

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    Источник: Sport Bible

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    06.04.2024 12:46
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