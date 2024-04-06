Ван Дейк назвал лучших партнеров по «Ливерпулю»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил, чья игра из бывших и действующих одноклубников ему нравилась больше всего.
«Не хочу умалять заслуги других футболистов, но позвольте мне сказать про игроков, которые уже покинули клуб.
Роберто Фирмино был важной фигурой в том успехе, которого мы добились за последние годы. Он связывал между собой двух других мастеров.
А сейчас я играю с другими потрясающими футболистами: Мохамедом Салахом, Алиссоном Беккером. Также не забуду и про Жоэля Матипа», – сказал ван Дейк.
- Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год.
- Его статистика: 362 матча, 111 голов, 79 ассистов.
- Прошлым летом он перешел в саудовский «Аль-Ахли».