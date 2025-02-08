Фирмино исключили из заявки саудовского клуба

«Аль-Ахли» отзаявил нападающего Роберто Фирмино.
Теперь 33-летний футболист не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии.
При этом бразилец по-прежнему доступен для участия в матчах Лиги чемпионов АФК.
Фирмино исключили из заявки «Аль-Ахли», чтобы зарегистрировать Галено, купленного у «Порту» за 50 миллионов евро.
Форвард не хочет уходить из саудовского клуба, где ему платят около 1,7 миллионов евро в месяц.
- Фирмино в «Аль-Ахли» с 2023 года.
- Его статистика: 59 матчей, 18 голов, 12 ассистов.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
- Он оценивается в 6 миллионов евро.