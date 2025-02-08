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Фирмино исключили из заявки саудовского клуба

«Аль-Ахли» отзаявил нападающего Роберто Фирмино.

Теперь 33-летний футболист не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии.

При этом бразилец по-прежнему доступен для участия в матчах Лиги чемпионов АФК.

Фирмино исключили из заявки «Аль-Ахли», чтобы зарегистрировать Галено, купленного у «Порту» за 50 миллионов евро.

Форвард не хочет уходить из саудовского клуба, где ему платят около 1,7 миллионов евро в месяц.

  • Фирмино в «Аль-Ахли» с 2023 года.
  • Его статистика: 59 матчей, 18 голов, 12 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
  • Он оценивается в 6 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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