Агент Фирмино подтвердил летний уход бразильца из «Ливерпуля»

Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, высказался о будущем своего клиента.

«Я могу подтвердить, что летом он покинет «Ливерпуль». Это будет хороший момент уйти после восьми невероятных лет в команде», – заявил агент.

31-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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