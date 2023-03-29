Фирмино может оказаться в клубе Серии А

Нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино ищут варианты продолжения карьеры. Он уже объявил, что покинет англичан.

Как пишет телегрма-канал фанатов «Ромы» со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport, римский клуб рассматривает Фирмино как замену Тэмми Абрахаму, который планирует вернуться в АПЛ.

«Рома» планирует начать переговоры с агентами 31-летнего Фирмино.