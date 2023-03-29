Фирмино может оказаться в клубе Серии А

Нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино ищут варианты продолжения карьеры. Он уже объявил, что покинет англичан.
Как пишет телегрма-канал фанатов «Ромы» со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport, римский клуб рассматривает Фирмино как замену Тэмми Абрахаму, который планирует вернуться в АПЛ.
«Рома» планирует начать переговоры с агентами 31-летнего Фирмино.
- Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
- С командой он брал Лигу чемпионов, АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.