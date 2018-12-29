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Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

Пока идущий вторым «Тоттенхэм» проигрывал «Вулверхэмптону» (1:3), Юрген Клопп приготовил очередной безумный план на игру «Ливерпуля». Точнее он просто скопировал состав с победного матча против «Ньюкасла» (4:0), заменив Хендерсона на Фабиньо. Кажется, даже одна эта перестановка убила все перспективы «Арсенала». «Ливерпуль» пропустил первым, но четырьмя мячами размазал соперника еще в первом тайме. Эмери уже привычно провалил стартовый отрезок, но в перерыве тоже ничего не придумал. «Ливерпуль» победил без вопросов и закрепился на первом месте.

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Ниже – главное, что нужно знать о лидирующем в АПЛ «Ливерпуле» прямо сейчас:

• Роберто Фирмино оформил дубль уже в первом тайме матча с «Арсеналом». На это ему потребовалось всего 90 секунд. Во втором тайме нападающий реализовал пенальти, а всего у Фирмино уже восемь голов в ворота «Арсенала». Больше бразильца забивал лишь легендарный Робби Фаулер (9). Для Садьо Мане «Арсенал» тоже стал любимым соперником: сенегалец забил ему уже четыре гола за «Ливерпуль» – больше, чем любой другой команде.

• «Арсенал» в четвертый раз пропустил четыре гола за тайм. Интересно, что в матчах с «Ливерпулем» это происходило дважды, а еще по разу было в играх с «Челси» и «МЮ». Тут «Ливерпуль» повторил первый тайм матча февраля 2014-го, когда четыре мяча в ворота «Арсенала» влетели уже к 20-й минуте: дубль Шкртела, Стерлинг и Старридж.

• Салах – отдельный герой. Он реализовал пенальти и ассистировал Мане в моменте с голом. Забивать и отдавать голевой пас в одном матче у египтянина получилось в десятый раз с начала предыдущего сезона. Только Неймар среди игроков топ-5 лиг больше раз показывал такую же статистику (11). У Салаха это выходит уже в трех играх подряд.

Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории Премьер-лиги. В нем забито уже 155 голов. Хет-трик Роберто Фирмино стал шестым для матчей «Ливерпуля» и «Арсенала». И это тоже лучший результат в истории.

• На текущий момент «Ливерпуль» опережает преследователей на девять очков. Только «Манчестер Сити» завтра может сократить отставание до семи, но для этого еще надо обыграть в гостях взбодрившийся «Саутгемптон». Почти точно «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют в следующем туре именно матч лидеров, но очковая разница дает команде Клоппа очень важное преимущество. В ближайшее время команду точно никто не догонит.

Данные взяты с порталов Opta и Squawka.

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Арсенал Фирмино Роберто Салах Мохамед Мане Садио Клопп Юрген
Комментарии (25)
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21082014
1546111727
рано еще об этом..но журналистам необходимы громкие заголовки.
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Михаил Шевченко
1546118712
посмотрим......с МС конечно по глубине состава им не сравниться,но пока игра Ливерпуля восхищает
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TUMS
1546120738
Ливер жжет сейчас...
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woyser
1546135896
Рановато их делать чемпионами. МС отстаёт на 10 очков с одной игрой в запасе, Тоттенхем на 9. Чемп у них длинный, плюс всякие кубки. Будем смотреть. Второй год игра Ливера впечатляет, а в этом сезоне они вообще жгут. АПЛ как всегда интересна!
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чемпион мира1
1546147368
Рано делить места.
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Cules2013
1546154434
во-первых, не 9 очков, а 10. во-вторых, у Сити матч в запасе с Сотоном в-третьих, через тур очная игра с Ливерпулем. За 2 тура можно сократить отрыв сразу на 6 очков. Да, Сити по-прежнему фаворит, хотя красные выглядят сейчас явно сильнее, но это только сейчас. впереди ещё полсезона + ЛЧ.
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Stilgray
1546159634
Ливер заслуживает конечно стать чемпионом ! Но самое интересное ещё впереди!
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android-uz
1546233795
Вперёд Liverpool!!! YNWA!!!
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badzan
1546257978
Ливерпуль прет конечно,но хватит ли его до конца сезона,а ведь еще впереди 18 туров до окончания чемпионата,рано делать выводы.Но было бы здорово,если бы они так до конца всех и выносили,пример остальным бы показали.
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84aivengo
1546323060
игра красных-загляденье.... чувствуется рука клоппа ... всех с новым годом !!
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