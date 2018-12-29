Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

Пока идущий вторым «Тоттенхэм» проигрывал «Вулверхэмптону» (1:3), Юрген Клопп приготовил очередной безумный план на игру «Ливерпуля». Точнее он просто скопировал состав с победного матча против «Ньюкасла» (4:0), заменив Хендерсона на Фабиньо. Кажется, даже одна эта перестановка убила все перспективы «Арсенала». «Ливерпуль» пропустил первым, но четырьмя мячами размазал соперника еще в первом тайме. Эмери уже привычно провалил стартовый отрезок, но в перерыве тоже ничего не придумал. «Ливерпуль» победил без вопросов и закрепился на первом месте.

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Ниже – главное, что нужно знать о лидирующем в АПЛ «Ливерпуле» прямо сейчас:

• Роберто Фирмино оформил дубль уже в первом тайме матча с «Арсеналом». На это ему потребовалось всего 90 секунд. Во втором тайме нападающий реализовал пенальти, а всего у Фирмино уже восемь голов в ворота «Арсенала». Больше бразильца забивал лишь легендарный Робби Фаулер (9). Для Садьо Мане «Арсенал» тоже стал любимым соперником: сенегалец забил ему уже четыре гола за «Ливерпуль» – больше, чем любой другой команде.

• «Арсенал» в четвертый раз пропустил четыре гола за тайм. Интересно, что в матчах с «Ливерпулем» это происходило дважды, а еще по разу было в играх с «Челси» и «МЮ». Тут «Ливерпуль» повторил первый тайм матча февраля 2014-го, когда четыре мяча в ворота «Арсенала» влетели уже к 20-й минуте: дубль Шкртела, Стерлинг и Старридж.

• Салах – отдельный герой. Он реализовал пенальти и ассистировал Мане в моменте с голом. Забивать и отдавать голевой пас в одном матче у египтянина получилось в десятый раз с начала предыдущего сезона. Только Неймар среди игроков топ-5 лиг больше раз показывал такую же статистику (11). У Салаха это выходит уже в трех играх подряд.

• Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории Премьер-лиги. В нем забито уже 155 голов. Хет-трик Роберто Фирмино стал шестым для матчей «Ливерпуля» и «Арсенала». И это тоже лучший результат в истории.

• На текущий момент «Ливерпуль» опережает преследователей на девять очков. Только «Манчестер Сити» завтра может сократить отставание до семи, но для этого еще надо обыграть в гостях взбодрившийся «Саутгемптон». Почти точно «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют в следующем туре именно матч лидеров, но очковая разница дает команде Клоппа очень важное преимущество. В ближайшее время команду точно никто не догонит.

Данные взяты с порталов Opta и Squawka.

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