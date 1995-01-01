Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко

Конфликты, Солари и даже Роналду.

Впервые с 2004 года «Реал Сосьедад» выиграл у «Реала» на «Бернабеу». В таблице Примеры «Реал» идет пятым и пустил вперед даже «Алавес». Мадрид проигрывает каждый третий матч и имеет разницу мячей всего +3. Когда мы видели такой ужасный «Реал»? Точно не в тех сезонах, где команда выигрывала Лигу чемпионов и боролась за победу в Примере. «Реал» плох, но этому действительно есть объяснение. Просто оказалось, что он не готов перестраиваться и решать вскрывшиеся проблемы. Неймара и Мбаппе отправляют сюда уже полгода, а в «Реале» по-прежнему нет новой звезды и результатов.

twit text — Real Madrid C.F.(@realmadrid) 6 января 2019 г.

Ниже – семь главных причин того ужаса, который происходит с «Реалом».

1. Странные трансферы. Летом «Реал» сделал два сомнительных приобретения: вернулся в клуб нападающий Мариано Диас, а на место первого вратаря пришел Тибо Куртуа. Оба не сыграли так, как могли. Диас теперь вообще не выходит на поле, а Куртуа хоть и посадил в запас Кейлора Наваса, но играет с ним на одном уровне. Когда не хватает креатива в центре поля, странно иметь в команде двух одинаковых вратарей и недовольного запасного.

2. Уход Роналду и Зидана. Криштиану в любом случае был бы потерей, но «Реал» максимально усилил эффект от его продажи. На замену Роналду не купили никого: команда просто осталась без главной звезды. На эту роль пробовали Асенсио, Иско и даже Бэйла – тот прогрессировал, но совсем не на том уровне. Без Роналду у «Реала» не осталось лидера, который может один вытащить сложный матч. Со сменой тренера ушли идеи и харизма, вытащившие три подряд Лиги чемпионов.

3. Слабость атаки. Криштиану Роналду – лучший бомбардир «Реала» в 2018 году. Это при том, что с лета он уже выступает за «Ювентус». 28 голов Роналду не смог переплюнуть Бэйл (27), но этому хотя бы есть объяснение травмами. Карим Бензема вообще забил всего 18 голов, хотя постоянно выходит в основе. Остальные не подобрались даже близко.

4. Методы Лопетеги провалились. «Реал» явно не угадал с главным тренером в начале сезона, но вся сложность шла от самого Лопетеги. Его методы похожи на работу Ковача в «Баварии» – лидеры могут остаться в запасе на любую игру, даже если сами хотят выходить на поле. Поэтому в московской игре с ЦСКА в Лиге чемпионов не было Серхио Рамоса, смотревшего матч по телевизору из Испании. Ротация Зидана была другой: он убирал основу только при сильной необходимости, когда дальше шли самые важные игры сезона.

5. Внутренние конфликты. Иско развлекается скандалами примерно каждый сезон, но сейчас его просто не ставят в состав. Иско играет в среднем по 46 минут и пока забил только один гол в Примере. В отношения Иско и Солари пришлось вмешаться даже Пересу. Президент попросил помириться, но легче не стало. Напряжение сохраняется хотя бы в том, что на месте Иско с первых минут постоянно выходит кто-то другой. Зато публичные высказывания Солари совсем не сходятся с реальностью: тут он подчеркивает способности и класс игрока, но потом все повторяется.

6. Солари не тянет. Смена тренера на морали затащила для «Реала» несколько матчей, но с долгосрочным контрактом для Солари в «Реале» явно поспешили. Разгром от «Эйбара», ничья с «Вильярреалом», домашнее поражение от «Сосьедада» – такие результаты «Реал» показал на отрезке с 24 ноября. Минимальные победы над «Уэской» и «Райо» тоже принесли мало хороших эмоций. Никаких особенных идей Солари не принес, а перспективы для улучшений пока отсутствуют. Лучше бы «Реал» согласился на условия Конте.

7. Давление от собственного успеха. «Реал» сейчас другой, но будто сам этого не понимает. Поэтому в матче с «Сосьедадом» и случился пенальти уже на второй минуте, когда игроки только начинали катать мяч. Модрич резко сдал из-за возраста, Марсело просится к Роналду, Рамос стал неоправданно агрессивным – все это вообще никак не компенсируется другими игроками и лишним настроем. Надо смириться, что молодой Винисиус Жуниор обязательно станет звездой, но произойдет это только через пару лет.

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