Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Касорла чуть не похоронил «Реал». Хотя недавно ему могли ампутировать ногу


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 01:49
    Удивительная история полузащитника.

    «Реал» не проигрывает четыре матча чемпионата Испании подряд. Эта серия могла бы быть чуть более ярче, если бы Мадрид обыграл «Вильярреал».

    Матч мог бы завершиться победой «Реала», если бы не Санти Касорла. Во-первых, полузащитник забил первый гол в этой встрече. Во-вторых, принес ничью «Вильярреалу» в самом конце матча (2:2).

    Почему это важно

    Касорла – удивительный футболист. Когда он играл за «Арсенал» и выходил на поле, то считался одним из лидеров команды. Но реально легендой лондонцев ему помешали стать травмы. А, точнее, левая лодыжка, которая доканывала Касорлу последние два года. Вот – небольшой дайджест ужасных событий из этого периода жизни полузащитника:

    • Перенес 10 операций.
    • Помимо основной травмы каким-то образом занес инфекцию в ахиллова сухожилие. Она «уничтожила» 9 сантиметров ткани. Кстати, кожу на этот участок ноги пришлось пересаживать с части руки, где была набита татуировка с именем дочери.
    • Британские врачи просто не верили, что Касорла вернется в футбол. В крайнем случае он будет просто гулять по улице и по особым праздникам посещать спортзал (без кардио и других нагрузок на ногу).

    Но Касорла вернулся на поле. В конце мая он объявил об уходе из «Арсенала». А уже в августе Касорлу приютил «Вильярреал».

    За полгода в Испании Санти сыграл 14 матчей (10 – в основе), забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Символично, что первый гол в Ла Лиге в 2019-м забил игрок, совершивший такой отчаянный камбэк в игру.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106802
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76946
    #4
    Андрей Ермошин
    69240
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru