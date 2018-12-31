Касорла чуть не похоронил «Реал». Хотя недавно ему могли ампутировать ногу

Удивительная история полузащитника.

«Реал» не проигрывает четыре матча чемпионата Испании подряд. Эта серия могла бы быть чуть более ярче, если бы Мадрид обыграл «Вильярреал».

Матч мог бы завершиться победой «Реала», если бы не Санти Касорла. Во-первых, полузащитник забил первый гол в этой встрече. Во-вторых, принес ничью «Вильярреалу» в самом конце матча (2:2).

Почему это важно

Касорла – удивительный футболист. Когда он играл за «Арсенал» и выходил на поле, то считался одним из лидеров команды. Но реально легендой лондонцев ему помешали стать травмы. А, точнее, левая лодыжка, которая доканывала Касорлу последние два года. Вот – небольшой дайджест ужасных событий из этого периода жизни полузащитника:

Перенес 10 операций.

Помимо основной травмы каким-то образом занес инфекцию в ахиллова сухожилие. Она «уничтожила» 9 сантиметров ткани. Кстати, кожу на этот участок ноги пришлось пересаживать с части руки, где была набита татуировка с именем дочери.

Британские врачи просто не верили, что Касорла вернется в футбол. В крайнем случае он будет просто гулять по улице и по особым праздникам посещать спортзал (без кардио и других нагрузок на ногу).

Но Касорла вернулся на поле. В конце мая он объявил об уходе из «Арсенала». А уже в августе Касорлу приютил «Вильярреал».

За полгода в Испании Санти сыграл 14 матчей (10 – в основе), забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Символично, что первый гол в Ла Лиге в 2019-м забил игрок, совершивший такой отчаянный камбэк в игру.