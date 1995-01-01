Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника Браима Диаса в «Реал».

«Как я уже говорил, мне не нужны игроки, которые не хотят оставаться в команде.

В ситуации с Браимом мы сделали все то же, что и с Фоденом и Джейдоном. Это важные игроки, и мы сделали все возможное. Единственный, кто решил остаться, – это Фил Фоден.

Желаем ему [Браиму] всего наилучшего. «Реал» – это неплохой шаг, так что надеюсь, что он получит свой шанс и то, что не смог получить здесь», – сказал Гвардиола.