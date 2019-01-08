«Реал» прописал 750 миллионов отступных за Диаса. Это больше, чем у Иско и Асенсио

сколько не делайте все равно уйдет в десятки раз дешевле или свободным агентом
Стала известна сумма отступных за полузащитника «Реала» Браима Диаса.
Испанец перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» 6 января, подписав соглашение до 2025 года.
«Реал» прописал в договоре футболиста суммы выкупа в размере 750 миллионов евро. Это больше, чем у хавбеков команды Иско, Марко Асенсио (у обоих – 700 миллионов) и Даниэля Себальоса (500 миллионов).
- Испанец перешел в «Реал» из «Манчестер Сити» за 17,3 миллиона евро [по данным Transfermarkt].
- В этом сезоне 19-летний футболист провел за английский клуб четыре матча в Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, забив два гола.