«Реал» прописал 750 миллионов отступных за Диаса. Это больше, чем у Иско и Асенсио

Стала известна сумма отступных за полузащитника «Реала» Браима Диаса.

Испанец перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» 6 января, подписав соглашение до 2025 года.

«Реал» прописал в договоре футболиста суммы выкупа в размере 750 миллионов евро. Это больше, чем у хавбеков команды Иско, Марко Асенсио (у обоих – 700 миллионов) и Даниэля Себальоса (500 миллионов).