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    «Реал» прописал 750 миллионов отступных за Диаса. Это больше, чем у Иско и Асенсио

    Стала известна сумма отступных за полузащитника «Реала» Браима Диаса.

    Испанец перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» 6 января, подписав соглашение до 2025 года.

    «Реал» прописал в договоре футболиста суммы выкупа в размере 750 миллионов евро. Это больше, чем у хавбеков команды Иско, Марко Асенсио (у обоих – 700 миллионов) и Даниэля Себальоса (500 миллионов).

    • Испанец перешел в «Реал» из «Манчестер Сити» за 17,3 миллиона евро [по данным Transfermarkt].
    • В этом сезоне 19-летний футболист провел за английский клуб четыре матча в Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, забив два гола.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3582

      серега кашин 42 минуты назад

      сколько не делайте все равно уйдет в десятки раз дешевле или свободным агентом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8688

      Garrincha58 53 минуты назад

      странно МанСити не нужен, а Реалу пригодился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28292

      Полная Канистра 1 час назад

      вы чё там с ума посходили куда ещё выше планку поднимать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +375

      A-Den 1 час назад

      Такой Азар на минималках

      0
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