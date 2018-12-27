«Ман Сити» забил 9 голов, а сын Тюрама драматично выбил «ПСЖ»

А еще Рамос достиг отметки в 100 мячей, а Зинченко сотворил гол месяца. Вечер среды был огненным!

«Ман Сити» выиграл 9:0

«Манчестер Сити» был везуч: пока «Тоттенхэм» и «Челси» в полуфинале Кубка лиги выясняли отношения, а за пределами поля ругались на VAR и задавались вопросом, нужен ли он в Англии, команда Пепа Гвардиолы на этой же стадии турнира принимала скромный «Бертон Альбион» из Лиги 2. В третьем по силе английском дивизионе «Бертон» идет на девятом месте, особо ни на что не претендуя, – вряд ли он вылетит, а до зоны плей-офф аж десять очков. Вот сотворить сенсацию на «Этихаде» – другое дело.

Но какая уж там сенсация, вот с таким составом «Сити»?

twit text — Manchester City (@ManCity) 9 января 2019 г.

Четыре в первом тайме, еще пять во втором, итого 9:0. Покер на счету Жезуса, забил даже Зинченко, причем очень красиво.

twit text — K£LV¥$ (@Younglaflamme) 9 января 2019 г.

Мелкие и приятные (конечно, для хозяев) факты:

• 9:0 плюс 7:0 с «Ротерхэмом», итого 16 мячей за два матча. Мы тут заглянули в таблицу РПЛ и увидели, что сразу шесть команд из нашего чемпионата за все 17 туров до зимней паузы забили меньше, чем «Сити» в этих двух играх.

• Впервые с 1967 года в Англии одна команда сумела забить в двух подряд матчах не менее семи голов. 52 года назад бушевал «Лидс».

• «Ман Сити» в шестой раз в сезоне забил не менее пяти голов в домашнем матче. 6:1 – «Хаддерсфилд», 5:0 – «Бернли», 6:1 – «Саутгемптон», 6:0 – «Шахтер», 7:0 – «Ротерхэм», 9:0 – «Бернли».

Фотография для умиления: Гвардиола утешает голкипера «Бертона».

А теперь о самом веселом: в этом противостоянии будет и ответный матч. 23 января «Бертон» примет «Манчестер Сити».

Сын Тюрама наказал «ПСЖ»

«ПСЖ» в четвертьфинале Кубка французской лиги умудрился проиграть дома «Генгаму». Это всего лишь второе поражение клуба в сезоне и первое в домашних турнирах – кроме «Генгама» парижан обижал только «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. А тут турнир, где в полуфинал вышли «Страсбур» и «Бордо», а также несчастный «Монако», который драматично пробился в эту стадию: там геройствовал вратарь, который брал пенальти один за другим, да еще и забил победный свой.

«ПСЖ», выигравший пять последних Кубков лиги, в полуфинале не сыграет, хотя поначалу все шло хорошо: Неймар открыл счет, записав 70-е результативное действие в своей 51 игре за клуб (46 голов, 24 ассиста). На этом запал парижан иссяк, «Генгам» же получил право на целых три пенальти в этой игре.

Когда Лилиан Тюрам отплясывал с кубком мира в 1998-м, его сыну Маркусу не было и года. Сейчас 21-летний Маркус Тюрам играет за «Генгам» и выбрасывает из турнира клуб, с которым конкурировал его отец (Лилиан пять сезонов отыграл в «Монако»). Сначала казалось, что Тюрам-младший станет антигероем – он не забил пенальти за минуту до гола Неймара. Второй пенальти реализовал его одноклубник – 1:1. На третьей добавленной минуте «Генгам» получил право на третий пенальти. Тюрам собрался с силами и забил, хотя и чуть повезло на этот раз. Что за драма.

Кубок французской лиги. Сын Тюрама выбил «ПСЖ», реализовав пенальти в добавленное время

twit text — Nico Cantor (@Nicocantor1) 9 января 2019 г.

Рамос забил 100 голов в карьере

До сегодняшнего дня было 99, до сотни добраться помог кубковый матч с «Леганесом». «Реал» все еще в проблемах, как это мы видели на прошлой неделе, но тут все прошло уверенно – 3:0. Преимущество укрепили Васкес и Жуниор, а открыл счет именно Серхио Рамос, реализовавший пенальти.

Итого у Рамоса три гола за «Севилью», 17 – за сборную Испании и 80 за «Реал». Абсолютно уникальный для современного футбола защитник.

Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леганес», Рамос забил 100-й гол в карьере