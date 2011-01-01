«Сити» – первая команда Англии за 51 год, забившая по 7 голов в двух матчах подряд

«Манчестер Сити» принимает «Бертон Альбион» в первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги.

К 73-й минуте счет 8:0 в пользу хозяев. После третьего гола нападающего Габриэля Жезуса (7:0, 65-я минута) команда Хосепа Гвардиолы стала первой в Англии за 51 год, забившей как минимум по семь мячей в двух матчах подряд.

Последний раз это сделал «Лидс» под руководством Дона Рэви в октябре 1967-го года.

Напомним, в прошлом матче «горожане» обыграли «Ротерхэм» со счетом 7:0 в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Следить за событиями матча на «Этихад Стэдиум» можно здесь.