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    «Сити» – первая команда Англии за 51 год, забившая по 7 голов в двух матчах подряд

    «Манчестер Сити» принимает «Бертон Альбион» в первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги.

    К 73-й минуте счет 8:0 в пользу хозяев. После третьего гола нападающего Габриэля Жезуса (7:0, 65-я минута) команда Хосепа Гвардиолы стала первой в Англии за 51 год, забившей как минимум по семь мячей в двух матчах подряд.

    Последний раз это сделал «Лидс» под руководством Дона Рэви в октябре 1967-го года.

    Напомним, в прошлом матче «горожане» обыграли «Ротерхэм» со счетом 7:0 в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

    Следить за событиями матча на «Этихад Стэдиум» можно здесь.

    Источник: OptaJoe

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