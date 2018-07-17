20-летний вратарь «Монако» Бадиашиле взял три пенальти в серии и забил решающий

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 1/4 финала Кубка Франции (1:1, 8:7 по пенальти).

В серии одиннадцатиметровых вратарь «монегасков» Лоик Бадиашиле отразил три удара – от Атема Бен Арфа, Мехди Зеффана и Томаша Коубека.

20-летний экс-игрок юношеской сборной Франции также реализовал решающий пенальти.

Бадиашилле – воспитанник «Монако». В заявку взрослой команды он вошел в июле 2016 года. Матч Кубка стал для него вторым в текущем сезоне. В 22-х играх ворота команды Тьерри Анри защищал Диего Бенальо.