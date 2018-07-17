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    20-летний вратарь «Монако» Бадиашиле взял три пенальти в серии и забил решающий

    «Монако» обыграл «Ренн» в матче 1/4 финала Кубка Франции (1:1, 8:7 по пенальти).

    В серии одиннадцатиметровых вратарь «монегасков» Лоик Бадиашиле отразил три удара – от Атема Бен Арфа, Мехди Зеффана и Томаша Коубека.

    20-летний экс-игрок юношеской сборной Франции также реализовал решающий пенальти.

    Бадиашилле – воспитанник «Монако». В заявку взрослой команды он вошел в июле 2016 года. Матч Кубка стал для него вторым в текущем сезоне. В 22-х играх ворота команды Тьерри Анри защищал Диего Бенальо.

    Источник: Твиттер телеканала Canal Plus

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    09.01.2019 23:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1743

      panmon 16 минут назад

      Нормальный парень. Если команда нихрена не может - приходиться все делать самому!

      0
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      Рейтинг: +44056

      Рубик Докоян 1 час назад

      Может такая победа станет триггером для дальнейшего выхода команды из кризиса ?...

      5
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