Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру Матвея Сафонова против «Дюнкерка» из Лиги 2.

Российский голкипер провел весь матч в 1/2 финала Кубка Франции.

Он дважды пропустил за 27 минут, но в итоге «ПСЖ» выиграл со счетом 4:2.

Для Сафонова встреча с «Дюнкерком» стала 14-й в этом сезоне.

«В пропущенных голах нет вины Матвея. В обоих случаях его расстреливали в упор.

Главное, что его команда вышла в финал Кубка Франции. Но если бы даже Матвей ошибся, это не повлияло бы на конечный результат матча.

Давайте все порадуемся за него и поздравим с выходом в финал такого престижного турнира», – сказал Кафанов.