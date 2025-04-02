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  • Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции

Вчера, 17:32
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру Матвея Сафонова против «Дюнкерка» из Лиги 2.

  • Российский голкипер провел весь матч в 1/2 финала Кубка Франции.
  • Он дважды пропустил за 27 минут, но в итоге «ПСЖ» выиграл со счетом 4:2.
  • Для Сафонова встреча с «Дюнкерком» стала 14-й в этом сезоне.

«В пропущенных голах нет вины Матвея. В обоих случаях его расстреливали в упор.

Главное, что его команда вышла в финал Кубка Франции. Но если бы даже Матвей ошибся, это не повлияло бы на конечный результат матча.

Давайте все порадуемся за него и поздравим с выходом в финал такого престижного турнира», – сказал Кафанов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Дюнкерк Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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Комментарии (3)
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fakeid
1743604897
кондратюк, не едь в россию, тебя тут в розыск объявили!
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САДЫЧОК
1743609363
...А, вратарь то где?
Ответить
Сергей-борисов-google
1743612324
Проблема Сафонова в том, что защита ПСЖ заточена,, под Доннаруму,,.Он активнее действует в штрафной. Выходит от ленточки на игроков соперника. При навесах этот шкаф не боится игроков соперника. Иногда и по лбу получает. Матвея же в матче с Баварией оттёрли от угла,защита не помогала. Теперь он около них задерживается, запускает по центру бабочки. В игре на кубок также не вышел на соперника.
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