Сафонов вспомнил об РПЛ во время матча «ПСЖ» с клубом из Лиги 2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги гостевой игры 1/2 финала Кубка Франции с «Дюнкерком» (4:2). По ходу матча парижане уступали команде из Лиги 2 со счетом 0:2.

«Классическая игра: два удара – два гола, и потом героическое возвращение команды. Никто не ожидал легкого матча. В принципе, он таким и получился.

Соперник немножко сел в оборону, что несвойственно французским командам. И я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Успел поностальгировать во время игры немножечко», – сказал Сафонов.