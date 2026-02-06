Введите ваш ник на сайте
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции

Сегодня, 01:11

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции-2025/26. Друг с другом сыграют:

Еще по теме:
«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1) 3
Головин привез пенальти в матче с «Осером» 1
Источник: L’Equipe
Франция. Кубок Лион Ланс Марсель Тулуза Лорьян Ницца Страсбур Реймс
