Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
Сегодня, 01:11
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции-2025/26. Друг с другом сыграют:
«Лион»
–
«Ланс»
«Марсель»
–
«Тулуза»
«Лорьян»
–
«Ницца»
«Страсбур»
–
«Реймс»
Еще по теме:
«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
3
Головин привез пенальти в матче с «Осером»
1
Источник:
L’Equipe
Франция. Кубок
Лион
Ланс
Марсель
Тулуза
Лорьян
Ницца
Страсбур
Реймс
Фото
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
Фото
Зенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
«Марсель» устроил чемпионский коридор команде, которую обыграл 9:0
15 января
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
13 января
3
Головин привез пенальти в матче с «Осером»
2025.12.21 23:52
1
Кубок Франции. Головин принял участие в победе «Монако» над «Осером»
2025.12.21 18:42
Кубок Франции. «ПСЖ» без труда справился с командой из Д5 (4:0), у Рамуша дубль, у Дембеле 1+1
2025.12.21 00:55
Жена Сафонова описала его одним словом после требла
2025.05.25 11:51
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл
2025.05.24 23:54
19
«ПСЖ» Сафонова узнал соперника по финалу Кубка Франции
2025.04.03 00:16
1
Кафанов проанализировал игру Сафонова в полуфинале Кубка Франции
2025.04.02 17:32
2
Сафонов вспомнил об РПЛ во время матча «ПСЖ» с клубом из Лиги 2
2025.04.02 08:11
2
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Дюнкерка» (4:2) и сыграет в финале, у Дембеле дубль
2025.04.02 00:09
2
Сафонов дважды пропустил от команды Лиги 2 к 27-й минуте
2025.04.01 22:42
4
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
2025.02.27 09:30
1
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
2025.02.27 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
2025.02.27 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
2025.02.26 22:10
2
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
2025.02.26 16:08
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
2025.02.05 09:49
1
Сумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
2025.02.05 09:10
13
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
2025.02.05 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
2025.02.04 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
2025.02.04 20:33
1
Кубок Франции. «ПСЖ» с трудом прошел клуб 5-го дивизиона (4:2)
2025.01.16 00:53
Дубль Месси помог «Страсбуру» победить в Кубке Франции
2025.01.15 23:06
3
«Лион» вылетел из Кубка Франции от команды 5-го дивизиона
2025.01.15 22:27
«Монако» без Головина вылетел из Кубка Франции
2025.01.15 01:02
Головин пропустит второй матч «Монако» подряд
2025.01.13 17:05
