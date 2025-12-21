Кубок Франции. Головин принял участие в победе «Монако» над «Осером»

«Осер» дома проиграл «Монако» со счетом 1:2 в матче 1/32 финала Кубка Франции.
Гости открыли счет на 8-й минуте усилиями Мики Бирета. «Осер» отыгрался на 29-й, когда Ассане Диуссе реализовал пенальти. Бирет оформил дубль на 74-й, принеся «Монако» победу в матче.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
Франция. Кубок. 1/32 финала
Осер - Монако - 1:2 (1:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Бирет, 8; 1:1 - А. Диуссе, 29 (с пенальти); 1:2 - М. Бирет, 74.
Источник: «Бомбардир»