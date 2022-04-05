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Атем Бен Арфа
Атем Бен Арфа
Завершил карьеру
7 марта 1987 (39)
#8 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Франция | Тунис
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бен Арфа исключили из состава «Лилля». Он сказал тренеру, что «Лилль» – это не «Генгам»
2022.04.05 22:40
1
Фото
34-летний Бен Арфа стал игроком «Лилля»
2022.01.20 10:56
34-летний Бен Арфа перейдет в «Лилль» (RMC Sport)
2022.01.14 21:44
1
Фото
Бен Арфа перешел в «Бордо»
2020.10.07 22:35
1
Фото
Бен Арфа стал игроком «Вальядолида»
2020.01.28 13:21
3
Бен Арфа: «Поиск клуба – это как поиск женщины»
2019.09.04 07:41
2
Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар
2019.03.26 16:55
19
Бен Арфа: «Ренну» не хватило опыта в противостоянии с «Арсеналом»
2019.03.15 10:58
Виейра: «Ницца» пыталась подписать Бен Арфа, но не получилось»
2018.09.14 06:43
1
Бен Арфа сегодня станет игроком «Ренна»
2018.08.24 06:20
1
Бен Арфа может перейти из «ПСЖ» в «Райо Вальекано»
2018.08.04 06:35
1
Бен Арфа: «Стиль игры Франции – довольно уродливый»
2018.07.17 08:32
12
Любительский клуб предлагает Бен Арфа контракт на 800 евро в месяц. Игроку разрешат пить пиво и не стирать форму
2018.06.30 09:43
2
«Рубин» в числе претендентов на хавбека «ПСЖ» Бен Арфа
2018.06.05 17:44
6
Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
2018.05.07 21:06
Фанаты «ПСЖ» просят выпустить в одном из оставшихся матчей Бен Арфа, чтобы он стал чемпионом Франции
2018.04.17 00:53
5
Фото
Бен Арфа с тортом отпраздновал годовщину последнего выхода на поле за «ПСЖ». Француз не играл год
2018.04.07 06:20
4
«Милан», «Интер» и «Рома» следят за Бен Арфа
2018.03.30 08:17
Бен Арфа: «Мое приключение в «ПСЖ» подходит к концу»
2018.03.29 16:46
1
Агент Бен Арфа договорился с «Фенербахче» о переходе
2018.01.03 09:29
4
Бен Арфа может перейти в «Локомотив»
2017.12.28 21:28
13
Бен Арфа может сменить «ПСЖ» на «Бордо»
2017.12.26 08:16
2
Дешам подаст в суд на Кантона за обвинения в расизме
2017.11.30 11:47
4
Пюэль хочет пригласить Бен Арфа в «Лестер»
2017.10.27 00:08
1
«ПСЖ» летом выставил на трансфер восьмерых игроков, чтобы избежать исключения из Лиги чемпионов из-за финансового фэйр-плей
2017.09.25 17:27
8
Фото
Бен Арфа: «Я остаюсь»
2017.09.01 15:19
5
«Галатасарай» интересуется Луческу, Феллаини и Бен Арфа
2017.07.29 19:11
2
Бен Арфа интересен «Севилье»
2017.06.14 15:17
1
Бен Арфа хочет получить от «ПСЖ» неустойку за разрыв контракта
2017.06.14 11:30
2
Бен Арфа выступил против футбола Моуринью и Симеоне
2017.04.06 10:16
5
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2
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