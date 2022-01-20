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    34-летний Бен Арфа стал игроком «Лилля»

    «Лилль» объявил о переходе атакующего полузащитника Атема Бен Арфа.

    34-летний футболист подписал с новым клубом контракт до конца сезона.

    Француз был свободным агентом, поэтому присоединился к «Лиллю» бесплатно.

    • Рыночная стоимость Бен Арфа – 2 миллиона евро.
    • Его последней командой был «Бордо».
    • В последний раз хавбек выходил на поле 2 мая прошлого года.

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    Источник: сайт «Лилля»

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    20.01.2022 10:56
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