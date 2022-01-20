34-летний Бен Арфа стал игроком «Лилля»

«Лилль» объявил о переходе атакующего полузащитника Атема Бен Арфа.
34-летний футболист подписал с новым клубом контракт до конца сезона.
Француз был свободным агентом, поэтому присоединился к «Лиллю» бесплатно.
- Рыночная стоимость Бен Арфа – 2 миллиона евро.
- Его последней командой был «Бордо».
- В последний раз хавбек выходил на поле 2 мая прошлого года.
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Источник: сайт «Лилля»