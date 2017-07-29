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«Галатасарай» интересуется Луческу, Феллаини и Бен Арфа

29 июля 2017, 19:11
2

Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы следим за Атемом Бен Арфа. Маруан Феллаини также остается в поле нашего внимания. Надеемся удивить болельщиков активностью на рынке», – сказал турок.

По сообщениям турецких СМИ, «Галатасарай» также контактирует с экс-тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Об интересе клуба к румынскому специалисту «Бомбардир» писал в апреле. Луческу тренировал команду с 2000 по 2002 год.

Ранее состав четвертой команды Турции пополнил полузащитник Софиан Фегули.

Источник: ФК «Галатасарай»
Турция. Суперлига Франция. Лига 1 Галатасарай Зенит Бен Арфа Атем Луческу Мирча
Комментарии (2)
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EcioAuditore
1501346771
Болельщики там по жестче чем у нас, так что если что то получаться не будет. Выйдут на поле ну и все потом будет
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