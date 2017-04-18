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    Луческу может уйти из «Зенита» в «Галатасарай»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургскую команду. По информации Fotospor, 71-летний специалист может уйти в «Галатасарай», который предложил ему административную должность.

    Сообщается, что клуб из Турции рассматривает румына на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» уже несколько раз созванивался с Луческу и обсуждал условия работы.

    Напомним, что Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 06:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12

      Виксав 18 апреля 2017, 16:51

      Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Это нужно было делать после пару игр в начале сезона - говорит об очень низком уровне руководства клуба.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 18 апреля 2017, 11:31

      Семака и Тимощук- 2 главных тренера! Как было у шведской сборной
      Это был бы сильный тандем ! Если эта идея придёт кому-то в голову из руководства клуба я буду считать, что у руля команды стоят умные и радеющие за интересы Зенита менеджеры!Для игроков это было бы большим подспорьем ,как в тренировочном процессе, так и в играх!Ребята станут играть с поднятой головой, за клуб, за город и за тренеров!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > ZENIT-59 18 апреля 2017, 13:05

      Тимощук-то причем? Кого он тренировал? Чего добился? Это же Зенит, а не дом пионеров.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Бриг 18 апреля 2017, 14:38

      Как раз в этом-то и изюминка:Семак работал и со Спалетти и с -Боашем-это опыт!-а у Тимощука амбиции после получения категории PRO-ему нужно доказывать свою состоятельность как тренера, а как капитан Зенита 2007-08 он уже многое доказал.Это психологический расклад, который мог бы помочь как команде, так и самим молодым тренерам.

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 18 апреля 2017, 09:34

      Будьте любезны и побыстрее.

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 апреля 2017, 09:18

      дайте ему еще сезон отработать, дайте нам еще насладится супербомжеигрой

      -2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 08:54

      Или туда, или сторожем на новый стадион)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 18 апреля 2017, 08:37

      Семака верните и Тимощука в ассистенты!

      4
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > vovinzone 18 апреля 2017, 11:21

      Это был бы сильный тандем ! Если эта идея придёт кому-то в голову из руководства клуба я буду считать, что у руля команды стоят умные и радеющие за интересы Зенита менеджеры!Для игроков это было бы большим подспорьем ,как в тренировочном процессе, так и в играх!Ребята станут играть с поднятой головой, за клуб, за город и за тренеров!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 08:29

      вариант идеальный!!!!!!! хороший тренер,но староват

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2017, 08:02

      Думаю в его возрасте это хороший вариант....директор)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2017, 07:55

      до конца сезона никуда не уйдет,а зря

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 апреля 2017, 07:48

      Там ему и место))

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