Луческу может уйти из «Зенита» в «Галатасарай»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургскую команду. По информации Fotospor, 71-летний специалист может уйти в «Галатасарай», который предложил ему административную должность.

Сообщается, что клуб из Турции рассматривает румына на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» уже несколько раз созванивался с Луческу и обсуждал условия работы.

Напомним, что Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год.