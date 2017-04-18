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Луческу может уйти из «Зенита» в «Галатасарай»

18 апреля 2017, 06:26
20

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургскую команду. По информации Fotospor, 71-летний специалист может уйти в «Галатасарай», который предложил ему административную должность.

Сообщается, что клуб из Турции рассматривает румына на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» уже несколько раз созванивался с Луческу и обсуждал условия работы.

Напомним, что Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Parham
1492489174
Начались эти гадалки!!!
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ДАША Д
1492489829
Сначала Луческу компенсацию с Зенита срубит, он же румын!
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a-rakhmatov
1492490934
Там ему и место))
Ответить
Mahone
1492493385
вариант идеальный!!!!!!! хороший тренер,но староват
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vovinzone
1492493873
Семака верните и Тимощука в ассистенты!
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NEON-SM
1492494896
Или туда, или сторожем на новый стадион)))
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Мясной Упырь
1492496312
дайте ему еще сезон отработать, дайте нам еще насладится супербомжеигрой
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zenitforever2015
1492497259
Будьте любезны и побыстрее.
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ZENIT-59
1492504315
Семака и Тимощук- 2 главных тренера! Как было у шведской сборной Это был бы сильный тандем ! Если эта идея придёт кому-то в голову из руководства клуба я буду считать, что у руля команды стоят умные и радеющие за интересы Зенита менеджеры!Для игроков это было бы большим подспорьем ,как в тренировочном процессе, так и в играх!Ребята станут играть с поднятой головой, за клуб, за город и за тренеров!
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Виксав
1492523487
Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Это нужно было делать после пару игр в начале сезона - говорит об очень низком уровне руководства клуба.
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