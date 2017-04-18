Луческу может уйти из «Зенита» в «Галатасарай»

Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Это нужно было делать после пару игр в начале сезона - говорит об очень низком уровне руководства клуба.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургскую команду. По информации Fotospor, 71-летний специалист может уйти в «Галатасарай», который предложил ему административную должность.
Сообщается, что клуб из Турции рассматривает румына на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» уже несколько раз созванивался с Луческу и обсуждал условия работы.
Напомним, что Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год.