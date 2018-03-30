«Милан», «Интер» и «Рома» следят за Бен Арфа

Сразу три итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «ПСЖ» Атему Бен Арфа. Напомним, футболист накануне заявил о том, что по окончании сезона покинет парижский клуб.

«Милан», «Интер» и «Рома» готовы побороться за 31-летнего французского футболиста.

Бен Арфа перешел в парижский клуб в июле 2016 года из «Ниццы» на бесплатной основе. Суммарно он провел за команду 23 матча, не отметившись забитыми голами.

Его текущий контракт истекает в июне. Ожидается, что он покинет клуб в качестве свободного агента.