Бен Арфа: «Мое приключение в «ПСЖ» подходит к концу»

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа сообщил о скором уходе из клуба.

«Мое приключение в клубе подходит к концу. Несмотря на определенные трудности, я был счастлив носить футболку этого клуба. Навсегда запомню некоторые моменты, которые я разделил с партнерами по команде.

Этим сообщением я хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Я всегда буду любить этот клуб», – написал 31-летний француз в инстаграме.

Бен Арфа перешел в парижский клуб в июле 2016 года из «Ниццы» на бесплатной основе. Суммарно он провел за команду 23 матча, не отметившись забитыми голами.

В декабре 2017 года сообщалось об интересе к французу со стороны «Локомотива». Позже появилась информация о договоренности футболиста с «Фенербахче», но игрок остался в «ПСЖ».

Его текущий контракт истекает в июне. Ожидается, что он покинет клуб в качестве свободного агента.