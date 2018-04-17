Фанаты «ПСЖ» просят выпустить в одном из оставшихся матчей Бен Арфа, чтобы он стал чемпионом Франции

Болельщики французского «ПСЖ» запустили в социальных сетях хэштег #HatemChampion, цель которого донести до главного тренера парижан Унаи Эмери просьбу выпустить нападающего Атема Бен Арфа на поле в одном из оставшихся матчей сезона Лиги 1.

Фанаты хотят, чтобы форвард таким образом получил звание чемпиона Франции. Для этого ему нужно появиться на поле по ходу сезона хотя бы на минуту.

Последний раз на поле в составе «ПСЖ» Бен Арфа выходил в апреле 2017 года.