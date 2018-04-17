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    Фанаты «ПСЖ» просят выпустить в одном из оставшихся матчей Бен Арфа, чтобы он стал чемпионом Франции

    Болельщики французского «ПСЖ» запустили в социальных сетях хэштег #HatemChampion, цель которого донести до главного тренера парижан Унаи Эмери просьбу выпустить нападающего Атема Бен Арфа на поле в одном из оставшихся матчей сезона Лиги 1.

    Фанаты хотят, чтобы форвард таким образом получил звание чемпиона Франции. Для этого ему нужно появиться на поле по ходу сезона хотя бы на минуту.

    Последний раз на поле в составе «ПСЖ» Бен Арфа выходил в апреле 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 00:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 апреля 2018, 12:50

      #HatemChampion
      Мне было бы не жалко подарить чемпионство... тем более он француз

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:45

      непонятно чем не угодил он Эмери, почему такое обращение что за весь сезон ни разу не выпустил.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 07:19

      да такую медаль лучше не одевать вообще

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 апреля 2018, 07:11

      Ахахахах

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 апреля 2018, 02:19

      жесть, целый год не выходил на поле? травма? или решили там игрока уничтожить вообще?

      3
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