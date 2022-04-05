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    Бен Арфа исключили из состава «Лилля». Он сказал тренеру, что «Лилль» – это не «Генгам»

    Полузащитник «Лилля» Атем Бен Арфа выведен из состава команды. ОН отсутствовал на тренировке команды в воскресенье и понедельник.

    По информации RMC Sport, причиной стал конфликт с главным тренером Жосленом Гурвеннеком.

    Конфликт возник после слов Бен Арфа в адрес экс-тренера «Генгама»: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»

    • Бен Арфа 35 лет.
    • Рыночная стоимость Бен Арфа – 2 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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    05.04.2022 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2022, 10:03

      Если воспринимать эту формулировку чисто, то он прав - Лилль не Генгам, как и ПСЖ не Монако. А все остальное трактовки, рот затыкают зарвашемуся, свобода слова, все дела.

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