Бен Арфа исключили из состава «Лилля». Он сказал тренеру, что «Лилль» – это не «Генгам»

Полузащитник «Лилля» Атем Бен Арфа выведен из состава команды. ОН отсутствовал на тренировке команды в воскресенье и понедельник.

По информации RMC Sport, причиной стал конфликт с главным тренером Жосленом Гурвеннеком.

Конфликт возник после слов Бен Арфа в адрес экс-тренера «Генгама»: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»