Бен Арфа исключили из состава «Лилля». Он сказал тренеру, что «Лилль» – это не «Генгам»

Если воспринимать эту формулировку чисто, то он прав - Лилль не Генгам, как и ПСЖ не Монако. А все остальное трактовки, рот затыкают зарвашемуся, свобода слова, все дела.
Полузащитник «Лилля» Атем Бен Арфа выведен из состава команды. ОН отсутствовал на тренировке команды в воскресенье и понедельник.
По информации RMC Sport, причиной стал конфликт с главным тренером Жосленом Гурвеннеком.
Конфликт возник после слов Бен Арфа в адрес экс-тренера «Генгама»: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»
- Бен Арфа 35 лет.
- Рыночная стоимость Бен Арфа – 2 миллиона евро.