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    Жослен Гурвеннек

    Тренер
    Имя Жослен
    Фамилия Гурвеннек
    Гражданство Франция
    Дата рождения 22 марта 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лилль 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 Лилль 4 : 1 Осер
    12.08.2022 Нант 1 : 1 Лилль
    21.08.2022 Лилль 1 : 7 ПСЖ
    26.08.2022 Аяччо 1 : 3 Лилль
    31.08.2022 Лилль 1 : 2 Ницца
    04.09.2022 Монпелье 1 : 3 Лилль
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