Тренер «Лилля» Гурвеннек – о матче с «Челси»: «Нам нужно прыгнуть выше головы»

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков.

Сегодня нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание.

Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с «Челси», но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал», – сказал Гурвеннек.