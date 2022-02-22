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    Тренер «Лилля» Гурвеннек – о матче с «Челси»: «Нам нужно прыгнуть выше головы»

    Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

    «В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков.

    Сегодня нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание.

    Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с «Челси», но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал», – сказал Гурвеннек.

    • «Челси» примет «Лилль сегодня, 22 февраля.
    • Начало матча – в 23:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    22.02.2022 09:03
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