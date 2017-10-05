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    Тренер «Бордо»: «Селфи моего игрока с Неймаром после поражения от «ПСЖ» – ошибка молодости»

    «ПСЖ» в рамках 8-го тура чемпионата Франции обыграл «Бордо» со счетом 6:2. После матча нападающий гостей Малком опубликовал в инстаграме селфи с форвардом парижан Неймаром. Хавбек Валентин Вада в перерыве – при счете 1:5 – обменялся с бразильцем футболками.

    «Думаю, все это – ошибки молодости. Мы ехали в Париж не за тем, что делать селфи и меняться майками. У нас будет личная беседа на этот счет, так что подобные случаи не повторятся. Конечно, это было не по плану, но мы не вправе ругать игроков за эти поступки. Кто не совершает ошибок?

    Каждый профессиональный футболист когда-либо делал что-то подобное. Главное, чтобы этого не повторилось», – сказал главный тренер команды Жослен Гурвеннек.

    Напомним, в августе Неймар перешел в столичный клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро и стал самым дорогим игроком в истории.

    Источник: ESPN

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    05.10.2017 21:47
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