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    Атем Бен Арфа - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Атем
    Фамилия Бен Арфа
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2022 77' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Челси (Лондон)
    22.02.2022 81' -90' Челси (Лондон) 2:0 Лилль (Лилль)
    87'
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