Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Атем Бен Арфа
Статистика
Атем Бен Арфа - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1987 (39)
#8 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Франция | Тунис
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лилль
1 : 2
16.03.2022
Челси
77' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
2 : 0
22.02.2022
Лилль
81' - 90'
87'
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
3
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+