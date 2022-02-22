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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Лилль
Челси - Лилль: обзор матча 22 февраля 2022
Челси
22.02.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Лилль
8'
К. Хаверц
63'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Лилль
87'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
83'
81'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
81'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Р. Саншеш
Замена
М. Сарр
️️️️
М. Алонсо
80'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Пулишич
80'
76'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Т. Джало
65'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
А. Онана
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Н. Канте
63'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Х. Зиеш
60'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Х. Зиеш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Харви Вейл
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Менди
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Силва
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
11
Пулишич
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-3-1-1
1
Жардим
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
24
Онана
8
Шека
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
15
Дэвид
3
Алонсо
5
Сарр
5
Сарр
3
Алонсо
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
22
Зиеш
8
Ньигес
8
Ньигес
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Вернер
11
Вернер
11
Пулишич
35
Джало
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
35
Джало
8
Саншеш
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
8
Саншеш
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
24
Онана
17
Йылмаз
17
Йылмаз
24
Онана
Остались в запасе
Челси
Лилль
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Харви Вейл
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Харви Вейл
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Челси - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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