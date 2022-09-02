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Пачука
Роберт Кенеди
€ 700 тыс
Роберт Кенеди
Пачука
8 февраля 1996 (30)
#29 | Нападающий
181 см
Бразилия
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Трансферы
Фото
«Челси» продал Кенеди испанскому клубу
2022.09.02 02:10
Официально: «Челси» отозвал Кенеди из аренды
2022.01.15 08:41
«Челси» досрочно отозвал Кенеди из аренды во «Фламенго» (Летиция Маркес)
2022.01.12 22:04
3
Перейра из «Манчестер Юнайтед» и Кенеди из «Челси» перейдут во «Фламенго»
2021.08.18 23:14
Кенеди останется в аренде в «Ньюкасле» еще на год
2018.07.09 09:43
«Ньюкасл» хочет продлить аренду полузащитника «Челси» Кенеди
2018.05.16 10:42
«Ньюкасл» планирует выкупить Кенеди у «Челси»
2018.04.20 09:31
«Бавария» и «ПСЖ» хотят заполучить у «Челси» Кенеди
2018.04.10 01:24
«Ньюкасл» договорился с «Челси» об аренде Кенеди, которым интересовался «Локомотив»
2018.01.23 12:46
«Локомотив» хочет арендовать полузащитника «Челси» Кенеди
2017.12.29 06:15
13
«Ньюкасл» арендует Кенеди у «Челси»
2017.12.21 07:42
Конте: «Молодые футболисты оправдали мое доверие»
2017.09.21 07:43
Фото
Полуащитник «Челси» извинился за расистское видео в Китае
2017.07.22 19:33
3
«Челси» могут покинуть 11 футболистов
2017.05.29 08:31
8
Видео
«Норвич» – «Челси». Кенеди забил самый быстрый гол сезона АПЛ
2016.03.01 23:04
Моуринью: «С «Норвичем» все сыграли хорошо»
2015.11.22 04:50
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Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
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Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
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Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
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Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
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Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
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Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
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