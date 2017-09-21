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    Конте: «Молодые футболисты оправдали мое доверие»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями молодых футболистов матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест».

    «Мы должны быть довольны результатами сегодняшнего вечера. Мы одержали уверенную победу и теперь сыграем в следующем матче Кубка лиги.

    Сегодня я дал шанс проявить себя некоторым игрокам, и они оправдали доверие. Кроме того, в этом матче смогли принять участие футболисты из нашей академии, что очень хорошо для клуба.

    Мусонда сыграл хорошо. Он много работает, в том числе над своей физической формой, поскольку в АПЛ к этому аспекту подготовки футболиста предъявляются особые требования. Он очень одаренный игрок и должен продолжать развиваться в этом направлении. Он должен быть готов помочь команде, когда это потребуется.

    Кенеди провел хороший матч, оправдав мои ожидания. Естественно, некоторым футболистам выпадает меньше игрового времени, поэтому важно продолжать работать и использовать подобные возможности в полной мере.

    Надеюсь, сегодня они получили дополнительный заряд уверенности и продолжат работать в том же духе», – заявил Конте после финального свистка.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Ноттингем Форест» закончился со счетом 5:1.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.09.2017 07:43
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