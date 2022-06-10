Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шарли Мусонда
Шарли Мусонда
Завершил карьеру
15 октября 1996 (29), Брюссель
#21 | Нападающий
173 см
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
«Челси» объявил об уходе Кристенсена и еще трех игроков
2022.06.10 18:22
«Спартак» интересуется двумя полузащитниками из Эредивизие
2019.05.30 19:50
12
«Витесс» Слуцкого вернул «Челси» арендованного Мусонду. Игрок получил травму в товарищеской игре
2018.09.13 16:30
«Витесс» Слуцкого арендовал у «Челси» полузащитника Мусонду
2018.09.01 06:44
«Селтик» арендовал Мусонду у «Челси»
2018.01.30 08:05
«Фиорентина» готова арендовать полузащитника «Челси» Мусонду
2018.01.17 06:53
Конте рассчитывает сохранить состав «Челси» в январе
2018.01.03 10:56
«Интер» может арендовать у «Челси» Мусонду
2017.12.19 13:59
1
Фото
«Челси» продлил контракт с игроком, который публично выражал недовольство клубом
2017.12.08 22:10
4
«Челси» хочет продлить контракт с Мусондой
2017.09.26 12:02
Конте: «Молодые футболисты оправдали мое доверие»
2017.09.21 07:43
Конте верит в Мусонду
2017.09.20 09:35
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+